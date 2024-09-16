消委會｜「港車北上」自駕遊車保Q&A　買車保有什麼注意？乘客保費按每座位計？ (11:33)

問：內地對車保有什麼要求？

答：根據內地法律，在中國境內道路上行駛的駕駛人士必須為車輛投保強制性保險「機動車交通事故責任強制保險」（交強險），性質與香港《汽車保險（第三者風險）條例》（第272章）下對汽車使用人須就第三者風險投保相類似。

在消委會調查的保險公司中，所有「交強險」計劃均按車輛的座位數目分2個組別劃一收費：一組為包括司機在內，6座以下的車輛；另一組為包括司機在內，6至8座的車輛。若以6座以下車輛為例，11個「交強險」計劃的年度保費由最低832港元（三井住友海上火災保險(香港)有限公司及立橋保險有限公司）至最高1159港元（安盛保險有限公司），相差接近四成。而6至8座的車輛，所需保費則介乎963港元（三井住友海上火災保險(香港)有限公司及立橋保險有限公司）至1342港元（安盛保險有限公司），同樣相差接近四成。

問：只買「交強險」足夠嗎？

答：消委會提醒，「交強險」的保額未必足以應付交通事故引致的賠償責任，建議駕駛者應積極考慮額外購買「商業險-第三者責任」加強保障。消委會是次調查的保險公司分別設1至5種保障額的「商業險-第三者責任」計劃供選擇，保障額由最低100萬元人民幣至最高1000萬元人民幣，相關保障額為「交強險」法定責任最低要求的5倍至50倍，保障明顯較「交強險」為高。

以6座以下的車輛及保障額為200萬元人民幣為例，「商業險-第三者責任」計劃的年度保費由最低1009港元（中國交銀保險有限公司、中國太平保險(香港)有限公司及三井住友海上火災保險(香港)有限公司）至最高1666港元（世聯保險有限公司），相差六成半；而6至8座的車輛，所需保費則介乎1194港元（中國交銀保險有限公司、中國太平保險(香港)有限公司及三井住友海上火災保險(香港)有限公司）至1941港元（世聯保險有限公司），相差逾六成。

問：車上乘客如何受到保障？

答：消委會指出，內地的「第三者責任」保險與本港的「第三者保險」不同，內地的並不涵蓋承保車輛上的乘客，若駕駛者希望為自己及車上乘客增添保障，應加購「商業險-車上人員責任」。

消委會今次調查中，有10間保險公司提供「商業險-車上人員責任」計劃，保費按每座位計，視乎保障額，所需的年度保費由每位最低23港元至最高467港元不等，而保障額方面的差異亦見懸殊，由每位1萬元人民幣至20萬元人民幣。

安盛保險有限公司的年度保費最低，為每位23港元，然而這收費只適用於8座的車輛。若在沒有人數設定的前提下，並續以1萬元人民幣保障額為例，則最低每位年度保費輕微上升至24港元（世聯保險有限公司）。安聯環球企業及專項保險-香港分公司為最高，每位需要48港元，較最便宜的高1倍。

消委會建議，宜考慮個人於內地的駕駛經驗，並按財務及承擔風險的能力，選擇合適的保險。

知多啲：什麼是「等效先認」？

答：消委會表示，在「等效先認」政策下，駕駛者只需要在一份符合香港《汽車保險（第三者風險）條例》（第272章）的汽車保單上作加購附加險，做法或較方便。然而，現有的「等效先認」產品只限經由港珠澳大橋入境廣東省，或未能滿足希望經其他口岸駕車進入廣東省的消費者。今次消委會是對市面上部分承保「等效先認」保險產品的公司進行市場調查。

目前除了透過「等效先認」政策購買符合內地規定的汽車保險外，駕駛者亦可經本港的保險公司安排從內地及／或澳門的保險公司分別購入適用的汽車保險。另外，消費者亦可選擇自行向內地及／或澳門的保險公司投保。

資料來源：消委會

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