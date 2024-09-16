中秋交通一文睇　港鐵通宵電車免費搭　九巴服務時間延長 (17:06)

周二（17日）是中秋節，港鐵、九巴及電車將延長服務時間，方便市民外出歡慶節日。
港鐵
中秋節當晚，港鐵所有本地鐵路（不包括機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖或落馬洲站車程）及部分輕鐵路線（包括505、507、610、614P、615P、706及751）將通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54延長服務時間。港鐵8條鐵路線（港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線）於當日下午3時起加密班次。【班次詳情】
九巴
九巴會在中秋節至翌日（18日）凌晨加強巴士服務，調整逾百條路線的繁忙時間班次【班次詳情】，以及延長10條路線的服務時間，包括52X、75K、81K、83K、282、283、284、285、288及299X。
另外，九巴9月18日凌晨開設及調整4條通宵路線，包括N368、N64P、N272及N276。【班次詳情】
城巴
部分城巴路線班次將調整開出時間，並於中秋節當晚開設特別路線173R，由赤柱開出前往尖沙嘴，途徑紅磡及佐敦。【詳情】
電車
中秋節當日，電車全日免費乘搭【詳情】。另外，部分電車路線於中秋節延長服務時間，尾班車最遲延長至9月18日凌晨1時開出。【尾班車開出時間】
小巴及渡輪
全港10條專線小巴路線延長服務；天星小輪、新渡輪及港九小輪所提供的渡輪服務將因應乘客需求而加強服務。【詳情】