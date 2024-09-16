中秋節前後賞「超級月亮」　天文台分享賞月錦囊 (09:14)

今年中秋節賞月，有機會看到又圓又大的「超級月亮」。天文台分享賞月錦囊，列出中秋節前後的月出、月上中天及月落時間，讓市民掌握賞月最佳時間。中秋當晚月亮於下午5時58分升起，晚上11時57分為「月上中天」，此時仰角為全晚最高，是賞月好時機。市民可參考以下時間表，若天氣情況許可，將可觀賞皎潔明月。如安排賞月活動，宜先參考天文台的天氣預報和天文觀測天氣資訊。