中秋節前後賞「超級月亮」　天文台分享賞月錦囊 (09:14)

今年中秋節賞月，有機會看到又圓又大的「超級月亮」。天文台分享賞月錦囊，列出中秋節前後的月出、月上中天及月落時間，讓市民掌握賞月最佳時間。中秋當晚月亮於下午5時58分升起，晚上11時57分為「月上中天」，此時仰角為全晚最高，是賞月好時機。市民可參考以下時間表，若天氣情況許可，將可觀賞皎潔明月。如安排賞月活動，宜先參考天文台的天氣預報和天文觀測天氣資訊。
●迎月．中秋節前夕（9月16日，農曆八月十四）
下午05時17分：月出
晚上11時05分：月上中天（仰角54度）
翌晨04時57分：月落
●賞月．中秋節（9月17日，農曆八月十五）
下午05時58分：月出
晚上11時57分：月上中天（仰角61度）
翌晨06時02分：月落
●追月．中秋節翌日（9月18日，農曆八月十六）
上午10時34分：滿月
下午06時37分：月出
翌晨零時48分：月上中天（仰角69度）
翌晨07時07分：月落
知多啲：何謂超級月亮？
天文台解釋，「超級月亮」一般是指在月球近地點附近時的滿月。今次滿月雖然在中秋節翌日（農曆八月十六）早上出現，但月球也會在中秋節和翌日運行至「近地點」（即最接近地球的位置）附近，過程中最短距離約只有357,400公里，屆時肉眼所見的月亮，其直徑與當月球和地球的距離是在平均值時相比，在視覺上會增加約百分之七。資料來源：天文台