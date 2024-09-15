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侵入性乙型鏈球菌ST283｜預防方法：勿徒手接觸水產　勿吃未完全煮熟淡水魚 (13:28)

衛生防護中心公布，本港近月有27人感染侵入性乙型鏈球菌ST283，當中兩人死亡，當局懷疑與接觸淡水魚有關［相關報道］。本文整合衛生署衛生防護中心有關ST283的傳播及預防方法，建議大眾避免徒手直接接觸魚身，勿進食任何淡水魚刺身、未經烹煮，或未完全煮熟的淡水水產。

什麼是侵入性乙型鏈球菌ST283？

乙型鏈球菌通常存在於人類、哺乳類、兩棲類和爬蟲類動物、以及魚類體內。其中一種乙型鏈球菌為基因序列型283（ST283），是較具致病性的菌株之一，並在健康的成年人或較少病患的人士中引起侵入性疾病。

如何傳播？

大部分ST283感染途徑不明，有文獻指出感染與進食或不當處理含菌的食物有關，亦有報告指出ST283存在於淡水魚中，特別是養殖魚。

病徵是什麼？誰會較易感染？

感染ST283可致敗血症、化膿性關節炎、腦膜炎和感染性心內膜炎。長者或免疫力較弱人士可能有較高感染風險。

如何預防？

●買賣魚時，避免徒手直接接觸魚身，消費者亦不應使用店舖提供的毛巾。觸碰未經完全烹煮的水產後，應盡快使用梘液和清水洗手。
 
●處理水產時，應戴上手套，避免徒手接觸水產或污水，處理後充分潔手。
 
●雙手倘有傷口，勿直接接觸水產。倘在處理水產時造成傷口，須立即徹底清潔傷口，並以防水敷料妥善覆蓋，傷口感染應立即求醫。
 
●勿進食任何淡水魚刺身、未經烹煮，或未完全煮熟的淡水水產。倘要進食火鍋食物或含有水產的粥品，應確保食物徹底煮熟。

資料來源：衛生防護中心

侵入性乙型鏈球菌ST283　相關報道：

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