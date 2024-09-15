天氣｜周一料多雲有驟雨　中秋酷熱、部分時間有陽光 (18:10)

部分地區雨量逾5毫米

與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸。本港方面，下午的驟雨為市區部分地區帶來超過5毫米雨量。同時，廣東地區風勢微弱。此外，位於呂宋附近的廣闊低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

下午4時，颱風貝碧嘉集結在上海之東南偏東約430公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過東海並逐漸靠近華東沿岸。

【09:40】早上9時30分，天文台錄得氣溫29.2°C，相對濕度73%。酷熱天氣警告、黃色火災危險警告生效。本港地區今日（15日）天氣預測：天氣炎熱，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。稍後驟雨較多，局部地區有雷暴。吹微風。展望明日（16日）及中秋節（17日）短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。中秋節翌日（18日）日間大致天晴及酷熱。

廣東地區風勢微弱。同時，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。上午8時，颱風貝碧嘉集結在上海之東南偏東約590公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過東海並逐漸靠近華東沿岸。（天文台）