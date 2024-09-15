大坑舞火龍5個小知識：飲「龍茶」保平安、派龍香傳祝福 (11:38)

⚫火龍比5架巴士長

火龍總長度達67米，一輛雙層巴士則長約10至12米，因此一條火龍相當於約5.5架雙層巴士首尾相連的長度。龍頭重約48公斤，需要約300名健兒舞動全條火龍。

⚫舞火龍招式：「打龍餅」、「火龍過橋」

⚫舞龍珠表演者全程倒後行

火龍的領頭者負責舞龍珠，為龍頭指引方向，所以舞龍珠的表演者需要時刻面向龍頭，倒着走引領火龍的動向。

⚫浣紗街飲「龍茶」

火龍會經過的浣紗街一角設有「龍茶處」，當區街坊在活動期間，每晚會為健兒們準備七大桶、過千杯普洱茶，取其諧音「保你」，寓意平安。

⚫派龍香傳遞祝福

火龍全身約有1.2萬根燃燒的線香，燃燒後會派發給市民，象徵祝福和好運。

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