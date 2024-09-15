大坑舞火龍5個小知識：飲「龍茶」保平安、派龍香傳祝福 (11:38)

大坑中秋舞火龍周一（16日）起一連三晚在銅鑼灣大坑巡遊，這個一年一度的傳統盛事當中有不少獨特習俗，「龍茶」、「打龍餅」、派龍香，你又有否聽過？本文整合5個大坑舞火龍的小知識，助市民探索這個擁有百年文化的國家級非物質文化遺產。［大坑舞火龍9月16-18日舉行 中秋夜火龍舞至維園］
⚫火龍比5架巴士長
火龍總長度達67米，一輛雙層巴士則長約10至12米，因此一條火龍相當於約5.5架雙層巴士首尾相連的長度。龍頭重約48公斤，需要約300名健兒舞動全條火龍。
⚫舞火龍招式：「打龍餅」、「火龍過橋」
火龍巡遊期間會進行多種儀式表演，包括「起結龍團」（又名「打龍餅」）、「火龍過橋」、「火龍過龍尾」及「火龍纏雙柱」等。【睇片欣賞舞火龍招式】
⚫舞龍珠表演者全程倒後行
火龍的領頭者負責舞龍珠，為龍頭指引方向，所以舞龍珠的表演者需要時刻面向龍頭，倒着走引領火龍的動向。
⚫浣紗街飲「龍茶」
火龍會經過的浣紗街一角設有「龍茶處」，當區街坊在活動期間，每晚會為健兒們準備七大桶、過千杯普洱茶，取其諧音「保你」，寓意平安。
⚫派龍香傳遞祝福
火龍全身約有1.2萬根燃燒的線香，燃燒後會派發給市民，象徵祝福和好運。
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