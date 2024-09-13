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美國大選｜「海地移民吃貓狗」論如何開始流傳？ (17:39)

美國總統大選還有不足兩個月便舉行，國內近日卻瘋傳俄亥俄州斯普林菲爾德（Springfield）有海地移民吃貓狗寵物，加上總統候選人特朗普、其副手萬斯及多名共和黨人公開提出同樣指控，企圖「放大」反移民情緒，成為大選近日最大熱話。究竟流言從何開始？當局如何回應？

英國廣播公司（BBC）報道，8月27日，斯普林菲爾德有居民在市政委員會上聲稱，移居該鎮的海地裔移民殺害公園裏的鴨子作食物，但無提供確實證據。隨後有當地facebook群組出現帖文稱寵物貓失蹤，質疑是被海地移民殺害當食物。有保守派新聞網站The Federalist聲稱，警方曾接報有人目擊海地移民提着死鵝，疑是捕食鵝群，「海地移民吃貓狗」的說法自此流傳。

口耳相傳　惟無人目擊

路透社報道，「海地移民吃貓狗」的說法在網民之間口耳相傳，愈傳愈廣，卻從沒有人真正目擊。斯普林菲爾德當局雖然澄清傳言稱沒接獲寵物遭移民傷害、虐待或吃掉的報告，不過未能令謠言平息。

謠言持續發酵之際，身為俄亥俄州參議員的萬斯9月9日在社交平台X發文聲稱，有報告顯示海地非法移民捉走美國居民的寵物並吃掉，惟同樣無提實證。翌日，特朗普在與民主黨總統候選人賀錦麗的辯論中，在電視鏡頭前聲稱「他們（移民）在吃狗，那些外來的人，他們在吃貓，在吃當地居民的寵物」。

1.5萬名海地移民湧入斯普林菲爾德

近年加勒比海島國海地戰亂頻仍，大批海地人紛紛出逃。斯普林菲爾德市長Rob Rue稱，確有大量移民湧入俄亥俄州，原本人口僅約5.8萬的斯普林菲爾德，近年便湧入了多達1.5萬名海地移民。俄亥俄州州長Mike DeWine表示，這對斯普林菲爾德而言確實是翻天覆地的轉變，但稱該些移民是為謀生而來，「我們歡迎他們並沒做錯」。（路透社／BBC）

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