明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

中秋節｜深圳度中秋：世界之窗與巨型月亮打卡　福田觀免費燈光Show (14:00)

不少港人都會趁中秋節北上深圳玩樂，9月15日至17日亦是內地中秋節連假，深圳多地特備中秋活動，本文精選部分作介紹。

●深圳世界之窗

深圳世界之窗在9月15日至17日中秋節假期期間有特別活動，包括無人機表演（9月16及17日）及放煙花（9月15及17日），17日中秋節正日兩項表演均有。另有非遺魚燈巡遊、猜燈謎、漢服市集等活動。園內亦特設3個巨型月亮裝置，供遊人打卡。

購票：港澳人士全日票正價為220元人民幣。另有夜場票，每人120元人民幣。可到世界之窗微信小程式購買。

活動詳情：世界之窗微信公眾號

●歡樂海岸

中秋假期期間，華僑城歡樂海岸每晚將舉行《月滿中秋，歡樂同行》主題晚會及水秀《深藍秘境》（包括煙火），還有國家非物質文化遺產打鐵花表演。

購票：可到歡樂海岸微信公眾號掃碼購票，中秋假期主題晚會及水秀套票每人99元人民幣。

活動詳情：歡樂海岸微信公眾號

●錦繡中華

錦繡中華中國民俗文化村於9月15日至17日舉行中秋特別活動「中秋花月夜」，展現充滿古代特色的中秋佳節。當中焦點是沉浸式華服妝造旅拍主題街區「錦繡西市」，集華服旅拍、名人字畫、古風文創、沉浸互動演出等，高度還原古代繁華盛景。其他活動包括猜燈謎、放河燈、市集、表演晚會、華服千燈大巡遊等。

購票：即日起至9月14日，可購買中秋單人早鳥票，9月15日至17日期間可使用，每人168元人民幣（原價220元人民幣）。另有3人及4人優惠套票，以及夜場特惠票。全部需至少提前一天購買。

活動詳情：錦繡中華微信公眾號

●福田市民中心燈光Show

9月14日至17日期間，深圳福田中心區夜景燈光將亮燈4天，每晚7時半、8時半及9時半上演，共舉行3場。如欲在福田市民中心廣場免費觀賞，需要先在微信小程式「福田中心區夜景燈光預約導引服務」預約入場。

●深圳仁恒夢中心

位於深圳龍崗區的仁恒夢中心，將於9月15日至17日舉行中秋遊園會，有猜燈謎、國風投壺、蹴鞠挑戰、玉兔拔蘿蔔等活動，亦有納涼夜市。即日起至10月7日亦有「非遺新說夢寐以秋」中秋燈展。

活動詳情：深圳仁恒夢中心微信公眾號

相關字詞﹕中秋節 深圳 北上 深圳中秋 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞