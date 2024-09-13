中秋節｜深圳度中秋：世界之窗與巨型月亮打卡　福田觀免費燈光Show (14:00)

●深圳世界之窗

深圳世界之窗在9月15日至17日中秋節假期期間有特別活動，包括無人機表演（9月16及17日）及放煙花（9月15及17日），17日中秋節正日兩項表演均有。另有非遺魚燈巡遊、猜燈謎、漢服市集等活動。園內亦特設3個巨型月亮裝置，供遊人打卡。

購票：港澳人士全日票正價為220元人民幣。另有夜場票，每人120元人民幣。可到世界之窗微信小程式購買。

活動詳情：世界之窗微信公眾號

●歡樂海岸

中秋假期期間，華僑城歡樂海岸每晚將舉行《月滿中秋，歡樂同行》主題晚會及水秀《深藍秘境》（包括煙火），還有國家非物質文化遺產打鐵花表演。

購票：可到歡樂海岸微信公眾號掃碼購票，中秋假期主題晚會及水秀套票每人99元人民幣。

活動詳情：歡樂海岸微信公眾號

●錦繡中華

錦繡中華中國民俗文化村於9月15日至17日舉行中秋特別活動「中秋花月夜」，展現充滿古代特色的中秋佳節。當中焦點是沉浸式華服妝造旅拍主題街區「錦繡西市」，集華服旅拍、名人字畫、古風文創、沉浸互動演出等，高度還原古代繁華盛景。其他活動包括猜燈謎、放河燈、市集、表演晚會、華服千燈大巡遊等。

購票：即日起至9月14日，可購買中秋單人早鳥票，9月15日至17日期間可使用，每人168元人民幣（原價220元人民幣）。另有3人及4人優惠套票，以及夜場特惠票。全部需至少提前一天購買。

活動詳情：錦繡中華微信公眾號

●福田市民中心燈光Show

9月14日至17日期間，深圳福田中心區夜景燈光將亮燈4天，每晚7時半、8時半及9時半上演，共舉行3場。如欲在福田市民中心廣場免費觀賞，需要先在微信小程式「福田中心區夜景燈光預約導引服務」預約入場。

●深圳仁恒夢中心

位於深圳龍崗區的仁恒夢中心，將於9月15日至17日舉行中秋遊園會，有猜燈謎、國風投壺、蹴鞠挑戰、玉兔拔蘿蔔等活動，亦有納涼夜市。即日起至10月7日亦有「非遺新說夢寐以秋」中秋燈展。

活動詳情：深圳仁恒夢中心微信公眾號