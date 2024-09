拜登戴「Trump 2024」競選帽子引熱議　白宮：展現跨黨派團結 (11:37)

事件在網上引起熱議,上載這片段的特朗普支持者更在X帳戶留言稱「多謝拜登支持」。白宮其後回應表示,拜登此舉是要展現跨黨派團結。

同日較早前在紐約世貿遺址紀念活動上,拜登、賀錦麗及特朗普罕有同場出現。前一天剛在總統大選辯論上舌劍唇槍的民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普,在活動上亦有握手,並短暫交談。(法新社/Newsweek/Trump War Room X)

🚨BREAKING: Kamala did so bad in last night's debate, Joe Biden just put on a Trump hat. pic.twitter.com/OzgCRKIbKp— Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 11, 2024