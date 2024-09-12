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中秋綵燈會｜維園綵燈會今晚亮燈　文化中心露天廣場賞《月上龍宮》 (09:09)

中秋節臨近，香港文化中心露天廣場、維園及青衣公園分別舉行中秋綵燈會。香港文化中心露天廣場的《月上龍宮》巨型綵燈裝置已率先登場，維園及青衣公園綵燈緊接於今（12日）傍晚亮燈，市民於中秋節正日（17日）更可前往維園看大坑舞火龍表演。另外，東涌海濱花燈節以「月滿升空‧一起追夢」為主題，即日起可觀賞6米高火箭連航天玉兔裝置。

中秋綵燈展@香港文化中心露天廣場

日期：9月10日至10月6日
亮燈時間：晚上6時30分至晚上11時（中秋當晚延長至午夜12時）【詳情】
地點：尖沙嘴香港文化中心露天廣場

市區中秋綵燈會@維園

日期：9月12日至9月18日
亮燈時間：晚上6時30分至晚上11時（中秋當晚延長至午夜12時）【詳情】
地點：維多利亞公園1號至6號足球場
註：大坑舞火龍將於中秋當晚10時30分延伸至維園

新界中秋綵燈會@青衣公園

日期：9月12日至9月18日
亮燈時間：晚上6時30分至晚上11時（中秋當晚延長至午夜12時）
地點：青衣公園【詳情】

黃大仙祠中秋大型綵燈展覽 

日期：9月15日至10月6日
地點：黃大仙祠、廟宇廣場
時間：晚上6時至晚上9時（9月15日開幕首天公眾開放時間為晚上8時）
中秋夜（17日）延長開放至晚上11時，追月夜（18日）延長開放至晚上10時
內容：「嗇色園非遺薈萃綵燈節」橫跨中秋及國慶日，其間舉辦大型綵燈展覽【詳情】、非物質文化遺產藝術表演等。【詳情】

東涌海濱花燈節

日期：即日起至9月22日
時間：晚上7時至晚上10時
地點：東涌東海濱長廊（東涌海濱路）
內容：以奇妙太空探索之旅為主題，包括6米高火箭連航天玉兔，長廊掛滿手製特色花燈，市民亦可進入12米闊的沉浸式「夢影成真」空間，體驗如在太空般的中秋影像漫遊。【詳情】

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