中秋綵燈會｜維園綵燈會今晚亮燈　文化中心露天廣場賞《月上龍宮》 (09:09)

中秋節臨近，香港文化中心露天廣場、維園及青衣公園分別舉行中秋綵燈會。香港文化中心露天廣場的《月上龍宮》巨型綵燈裝置已率先登場，維園及青衣公園綵燈緊接於今（12日）傍晚亮燈，市民於中秋節正日（17日）更可前往維園看大坑舞火龍表演。另外，東涌海濱花燈節以「月滿升空‧一起追夢」為主題，即日起可觀賞6米高火箭連航天玉兔裝置。