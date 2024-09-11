韓國秋天紅葉預測　首爾、釜山、濟州島10月底迎紅葉高峰 (15:59)

秋天遊韓國，不少得賞紅葉。韓國觀光公社今（11日）發布今年韓國紅葉預測時間表，最早的初轉紅預測日為9月29日於雪嶽山，首爾附近的北漢山、鄰近釜山的智異山，以及濟州島漢拏山都會在10月底迎來紅葉高峰期。本文整理韓國各地觀賞紅葉的好去處及最佳觀賞期，供遊韓讀者參考。