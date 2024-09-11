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韓國秋天紅葉預測　首爾、釜山、濟州島10月底迎紅葉高峰 (15:59)

秋天遊韓國，不少得賞紅葉。韓國觀光公社今（11日）發布今年韓國紅葉預測時間表，最早的初轉紅預測日為9月29日於雪嶽山，首爾附近的北漢山、鄰近釜山的智異山，以及濟州島漢拏山都會在10月底迎來紅葉高峰期。本文整理韓國各地觀賞紅葉的好去處及最佳觀賞期，供遊韓讀者參考。

首爾及各地賞紅葉好去處

．首爾：景福宮、首爾林、奧林匹克公園、梅軒市民之林（前身為良才市民之林）

．首爾近郊：京畿道廣州和談林、春川南怡島、驪州康川島遊園區、加平晨靜樹木園

．其他：丹陽寶發嶺、堤川玉筍峰、洪川銀杏林、大田長泰山自然休養林、天安獨立紀念館、長城白羊寺、天安獨立紀念館、慶州佛國寺

韓國2024年楓紅預測期

地點 初轉紅預測日 高峰期
雪嶽山 9月29日 10月20日
五臺山 10月4日 10月17日
北漢山 10月16日 10月28日
雉岳山 10月9日 10月23日
月嶽山 10月15日 10月28日
雞龍山 10月16日 10月29日
俗離山 10月17日 10月30日
八公山 10月18日 10月29日
內藏山 10月24日 11月5日
伽倻山 10月16日 10月27日
智異山 10月14日 10月23日
無等山 10月21日 11月4日
頭輪山 10月29日 11月11日
漢拏山 10月14日 10月28日

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