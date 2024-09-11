韓國秋天紅葉預測　首爾、釜山、濟州島10月底迎紅葉高峰 (15:59)

秋天遊韓國，不少得賞紅葉。韓國觀光公社今（11日）發布今年韓國紅葉預測時間表，最早的初轉紅預測日為9月29日於雪嶽山，首爾附近的北漢山、鄰近釜山的智異山，以及濟州島漢拏山都會在10月底迎來紅葉高峰期。本文整理韓國各地觀賞紅葉的好去處及最佳觀賞期，供遊韓讀者參考。
首爾及各地賞紅葉好去處
．首爾：景福宮、首爾林、奧林匹克公園、梅軒市民之林（前身為良才市民之林）
．首爾近郊：京畿道廣州和談林、春川南怡島、驪州康川島遊園區、加平晨靜樹木園
．其他：丹陽寶發嶺、堤川玉筍峰、洪川銀杏林、大田長泰山自然休養林、天安獨立紀念館、長城白羊寺、天安獨立紀念館、慶州佛國寺
韓國2024年楓紅預測期
|地點
|初轉紅預測日
|高峰期
|雪嶽山
|9月29日
|10月20日
|五臺山
|10月4日
|10月17日
|北漢山
|10月16日
|10月28日
|雉岳山
|10月9日
|10月23日
|月嶽山
|10月15日
|10月28日
|雞龍山
|10月16日
|10月29日
|俗離山
|10月17日
|10月30日
|八公山
|10月18日
|10月29日
|內藏山
|10月24日
|11月5日
|伽倻山
|10月16日
|10月27日
|智異山
|10月14日
|10月23日
|無等山
|10月21日
|11月4日
|頭輪山
|10月29日
|11月11日
|漢拏山
|10月14日
|10月28日