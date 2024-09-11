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超市模擬遊戲「My Superstore Simulator」爆紅　有玩家日玩3.5小時消磨時間　Excel整理貨品資料攻略 (10:21)

開超市、補貨、收銀找錢，成為社交媒體Threads近日的討論熱點，這源於爆紅的手機遊戲「My Superstore Simulator」。玩家可化身超市老闆，以第一視角「一腳踢」訂貨、上貨架、做收銀及儲倉等。網民「gladysmamalife」在Threads發文稱要「玩到極致」，以Excel列出所有貨品的利潤作比較，獲一眾玩家「老闆」佩服。她向明報電子平台組表示，由於利潤表需要等候入貨、收貨、賣貨才進行整理，足足用了約4至5小時整理首份利潤表。

正在待產的玩家「gladysmamalife」受訪時稱，下載遊戲初期，她只玩了10分鐘就因無趣而刪掉，但後續在社交媒體看到愈來愈多人玩得入迷，遂重新下載，再續「超市老闆」之路。她每天平均玩3.5小時消磨待產時間，其間更發現iOS版和Android版的My Superstore Simulator在貨品種類、價錢和利潤都有分別，因此她亦整理出Android版的利潤表，為更多「老闆」提供經營攻略。

截至今日（11日）早上10時，My Superstore Simulator在蘋果App Store的「模擬類免費遊戲榜」位居第一，「免費遊戲總排行榜」排第六；Android商店的下載次數亦超過1000萬次。有網民亦發掘更多模擬類手機遊戲，例如咖啡店及外賣員模擬器，相信這類模擬類遊戲熱潮將會維持一段時間。

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