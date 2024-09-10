Apple Intelligence｜iPhone 16系列新AI功能　相機鍵即影即搜尋　推送信息自動簡化【短片】 (12:40)

●Visual Intelligence

iPhone 16系列新設「相機控制」鍵，用戶長按此鍵，就可開啟visual intelligence功能，將相機鏡頭對着目標，再按下「相機控制」鍵，就會自動搜尋該目標的相關資訊，例如列出一間餐廳的評分及餐牌、辨認一隻狗的品種，又或是為用家記錄海報上的活動日期資訊等。

●簡化和排序推送信息

Apple Intelligence為用戶自動簡化來自不同應用程式的推送信息，如電郵及短訊，亦會將優先處理的信息排在較高位置。

簡化和排序推送信息示範影片

Apple Intelligence的beta測試版將於今年稍後隨iOS 18、iPadOS 18 及macOS Sequoia的更新推出，適用於Siri和裝置語言均設為英文（美國）的所有 iPhone 16型號、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，以及配備M1或更新的晶片的iPad和Mac。中文版將於明年推出。