iPhone 16 Pro攝錄功能升級　加入「相機控制」實體鍵 (11:38)

由於最期待的Apple Intelligence人工智能應用及Siri在今年內只會支援英語，中文或要待明年才可使用，所以新一代iPhone 16 Pro系列對大部分香港用家來說，最有用的功能都集中在攝錄方面。Pro及Pro Max均採用三鏡頭主相機，Fusion廣角鏡及超廣角鏡均可拍攝4800萬像素相片，5倍光學變焦遠攝鏡則為1200萬像素。新鏡頭加入抗眩光鍍膜，相信有助改善拍攝時的反光及鬼影問題。

另外，新一代iPhone 16系列均在機身加入一個「相機控制」實體鍵，一按即可進入拍攝模式，再短按一次便可拍攝，長按則啟動錄影，配合新一代處理晶片，可以減少拍攝延時問題，更容易拍下珍貴畫面。實體鍵亦具有觸控功能，輕掃按鍵可改變曝光、景深等設定。錄影方面，支持4K 120fps影片攝錄，可在後期隨意為影片改為慢動作模式，創作更靈活。

iPhone 16 Pro系列備有四色選擇，除了鈦金屬原色、白色及黑色，新加入沙漠色機殼，iPhone Pro 及 Pro Max定價分別由$8599及$10,199起，將於9月13日晚上8時開始預售，並在9月20日正式推出。