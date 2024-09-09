秋燥咳嗽｜蘿蔔蜂蜜水可止咳？中醫：蘿蔔不宜生吃　建議加蜂蜜燉【附止咳食譜】 (09:03)

秋天天氣乾燥易咳嗽，坊間流傳不同止咳食物，例如蘿蔔蜂蜜水、洋葱蘋果汁、吃杮乾可以止咳？香港中文大學中醫學院客座副教授林冠傑表示，秋天容易引起乾咳，這類咳嗽較少痰、喉嚨乾，宜養陰潤燥，如飲蜜糖水、無花果水，不宜吃辛辣食物。林冠傑逐一點評3個坊間止咳方法，並提供紓緩乾咳的食譜。
●止咳迷思一：生蘿蔔加蜂蜜水➠不建議
林冠傑提醒，蘿蔔性涼不宜生吃，以免腸胃不適。如要用蘿蔔，建議以蘿蔔燉蜂蜜，可加入雪梨乾加強潤燥功效（食譜見下文）。另外，體質虛寒或腸胃較弱者亦不宜多吃蘿蔔。
●止咳迷思二：食杮和杮乾➠杮乾焗水助改善乾咳
杮乾有輕微行氣止咳化痰功效，可焗水飲用，以1/3個杮乾、2滴蜜糖、2滴檸檬汁，加入1杯溫水，焗15分鐘飲用，有助改善輕微乾咳、喉嚨乾和胸悶。
●止咳迷思三：洋葱蘋果汁➠沒直接止咳化痰功效
林冠傑表示，洋葱辛辣性溫，可驅風散寒，有輕度鎮咳作用，惟不適合秋天乾燥天氣。蘋果性平，中和了洋葱辛燥，止咳化痰功效不大，雪梨潤燥功效較蘋果佳。他提醒，乾咳燥咳、熱咳和喉嚨痛患者均不宜飲用。
●中醫止乾咳食譜：蘿蔔燉蜂蜜
【材料】蘿蔔1/3碗、蜂蜜1湯匙、雪梨乾5片、無花果乾2粒、南北杏1湯匙、水1.5碗
【製法】將蘿蔔去皮切片或切粒，加入蜂蜜、雪梨乾、無花果乾、南北杏和水，燉1.5至2小時即成。
【功效】蘿蔔、蜂蜜潤燥，南北杏、無花果乾止咳化痰。
【飲用注意】適合沒痰的乾咳。宜空腹飲用，飲用後45分鐘才進食，一周可飲2至3次。體質虛寒或腸胃較弱者不宜。
秋天 相關報道：
秋天飲涼茶｜中醫提醒：秋天不宜飲廿四味、祛濕涼茶 喉嚨乾可飲羅漢果水
紓緩咳嗽 相關報道：
咳嗽｜川貝枇杷膏、陳皮、龍角散止咳？中醫：熱咳寒咳要分清 食錯可加重咳嗽
感冒咳嗽、喉嚨痛、鼻塞 中醫教路：梨潤肺止咳、甘草利咽、生薑助收鼻水