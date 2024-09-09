秋燥咳嗽｜蘿蔔蜂蜜水可止咳？中醫：蘿蔔不宜生吃　建議加蜂蜜燉【附止咳食譜】 (09:03)

●止咳迷思一：生蘿蔔加蜂蜜水➠不建議

林冠傑提醒，蘿蔔性涼不宜生吃，以免腸胃不適。如要用蘿蔔，建議以蘿蔔燉蜂蜜，可加入雪梨乾加強潤燥功效（食譜見下文）。另外，體質虛寒或腸胃較弱者亦不宜多吃蘿蔔。

●止咳迷思二：食杮和杮乾➠杮乾焗水助改善乾咳

杮乾有輕微行氣止咳化痰功效，可焗水飲用，以1/3個杮乾、2滴蜜糖、2滴檸檬汁，加入1杯溫水，焗15分鐘飲用，有助改善輕微乾咳、喉嚨乾和胸悶。

●止咳迷思三：洋葱蘋果汁➠沒直接止咳化痰功效

林冠傑表示，洋葱辛辣性溫，可驅風散寒，有輕度鎮咳作用，惟不適合秋天乾燥天氣。蘋果性平，中和了洋葱辛燥，止咳化痰功效不大，雪梨潤燥功效較蘋果佳。他提醒，乾咳燥咳、熱咳和喉嚨痛患者均不宜飲用。

●中醫止乾咳食譜：蘿蔔燉蜂蜜

【材料】蘿蔔1/3碗、蜂蜜1湯匙、雪梨乾5片、無花果乾2粒、南北杏1湯匙、水1.5碗

【製法】將蘿蔔去皮切片或切粒，加入蜂蜜、雪梨乾、無花果乾、南北杏和水，燉1.5至2小時即成。

【功效】蘿蔔、蜂蜜潤燥，南北杏、無花果乾止咳化痰。

【飲用注意】適合沒痰的乾咳。宜空腹飲用，飲用後45分鐘才進食，一周可飲2至3次。體質虛寒或腸胃較弱者不宜。

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