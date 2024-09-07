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白露．二十四節氣｜百合滋潤防秋燥　中醫提醒食用4注意【附潤肺湯水食譜】 (10:28)

白露是二十四節氣的秋天節氣，日照時間較短，氣溫下降較快。註冊中醫陳亦柱接受明報電子平台組訪問表示，此時日夜溫差較大，容易出現口乾、喉嚨乾、皮膚乾等秋燥的徵狀，應避免吃煎炸焗等容易上火的食物。他續稱，秋天屬腸胃病多發的季節，由於秋天由熱轉涼，脾胃受涼後或會變差，建議可多吃滋潤、潤燥的食物，如百合、雪梨和麥冬等。陳亦柱説明食用百合的注意事項，並提供健脾潤肺的清補涼湯水食譜。

百合食用4注意

1.每人每天只能吃15至30克，吃太多或會導致胃脹。
2.百合澱粉質含量較高，糖尿病患者不宜食用；多吃百合或會導致胃脹，消化能力較差者應控制食用分量。
3.乾百合應先將其浸泡約半小時，去除表面的硫磺才烹煮，否則食用後或會導致肚瀉。坊間部分百合或曾被添加硫磺，以漂白及延長保存期。
4.選購乾百合時，若聞到有酸味則不宜購買，或含有大量硫磺。
 
清補涼（3-5人份）
【材料】百合30克、蓮子30克、淮山30克、茯苓30克、芡實20克、陳皮1角、水兩升、豬肉適量（食素可不加肉）
【製法】先將材料泡浸20分鐘，加入兩升水；豬肉汆水後放入煲一起煮，煲約40分鐘即成。
【功效】健脾、潤肺
【飲用貼士】每人每次可飲1至2碗，一周可飲3至4次。

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