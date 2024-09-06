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天文台：摩羯登陸海南　續遠離本港　三號強風信號將維持一段時間 (17:17)

【17:17】摩羯已在海南島文昌市附近登陸，並繼續遠離香港。本港風力正逐步減弱，但高地仍間中吹烈風。三號強風信號將維持一段時間。當摩羯對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或強烈季候風信號。

與摩羯相關的雨帶今日及明日（7日）初時仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，初時雨勢有時頗大及有猛烈陣風。

【12:41】天文台改發三號強風信號。預料本港平均風速每小時41至62公里。現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

【09:20】過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

上午9時，超強颱風摩羯集結在香港之西南偏南約400公里，即在北緯19.2度，東經112.3度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向海南島至雷州半島一帶。與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。

本港地區今日吹強風至烈風程度東至東北風，漸轉吹東南風。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有非常大浪及有湧浪。最高氣溫約29°C。稍後風勢減弱。展望明日（7日）風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日驟雨逐漸減少。

【07:00】八號東北烈風或暴風信號現正生效，表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。同時，與摩羯相關的強雨帶會為本港帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日（6日）正午12時。天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。

上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之西南偏南約390公里，即在北緯19.2度，東經112.5度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向海南島至雷州半島一帶。過去數小時，摩羯採取較為偏西路徑移動，但與其相關的烈風區仍會在今早影響珠江口一帶。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及北角分別錄得的最高持續風速為每小時93、66及51公里，最高陣風分別超過每小時126、84及69公里。

本港地區今日（6日）天氣預測 ：吹強風至烈風程度東至東北風，離岸及高地間中達暴風程度，漸轉吹東南風。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有非常大浪及有湧浪。最高氣溫約29℃。稍後風勢減弱。展望明日（7日）風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日驟雨逐漸減少。（天文台

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