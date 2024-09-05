摩羯｜超強颱風有多強？熱帶氣旋分級一圖睇 (14:39)

熱帶氣旋類別 接近風暴中心之最高持續風力

熱帶低氣壓 Tropical Depression 每小時41至62公里

熱帶風暴 Tropical Storm 每小時63至87公里

強烈熱帶風暴 Severe Tropical Storm 每小時88至117公里

颱風 Typhoon 每小時118至149公里

強颱風 Severe Typhoon 每小時150至184公里