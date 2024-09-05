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摩羯｜超強颱風有多強？熱帶氣旋分級一圖睇 (14:39)

超強颱風摩羯逼近香港，天文台預告今日（5日）傍晚將掛8號風球【摩羯最新消息】，風力達烈風或暴風程度。超強颱風的中心風力究竟有多強？天文台根據什麼標準決定颱風級數？

按照世界氣象組織建議，熱帶氣旋是根據「接近風暴中心之最高持續風力」分類，而香港採用的分類定義就以10分鐘平均風速為根據，並於2009年起將熱帶氣旋分為6個類別，颱風級別增至三個分級：

熱帶氣旋類別 接近風暴中心之最高持續風力
熱帶低氣壓
Tropical Depression
 每小時41至62公里
熱帶風暴
Tropical Storm
 每小時63至87公里
強烈熱帶風暴
Severe Tropical Storm
 每小時88至117公里
颱風
Typhoon
 每小時118至149公里
強颱風
Severe Typhoon
 每小時150至184公里
超強颱風
Super Typhoon
 每小時185公里或以上

本港近十年都曾受超強颱風吹襲，2018年有「山竹」和「玉兔」，山竹襲港期間需發出十號颶風信號。去年超強颱風蘇拉襲港，中心附近最高持續風力曾達每小時210公里，天文台需發十號颶風信號。（天文台）

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