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摩羯｜八號東北烈風或暴風信號生效　料維持至周五中午12時 (22:00)

【22:00更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效，表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上，天文台預料八號烈風或暴風信號會至少維持至明日（6日）正午12時。晚上10時，超強颱風摩羯集結在香港以南約330公里，即在北緯19.3度，東經113.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。

天文台晚上9時45分表示，按照現時預測，超強颱風摩羯將在明早最接近本港，並於本港西南300公里左右掠過，八號烈風或暴風信號會至少維持至明日正午12時。此外，與摩羯相關的強雨帶會在未來數小時為本港帶來暴雨及猛烈陣風。

本港地區今晚（5日）及明日（6日）天氣預測：吹強風至烈風程度東至東北風，明日漸轉吹東南風。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有非常大浪及有湧浪。明日氣溫介乎26°C至29°C，稍後風勢減弱。展望周六風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日驟雨逐漸減少。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時95、84及83公里，最高陣風分別超過每小時121、106及100公里。

【18:21】天文台改發八號東北烈風或暴風信號，表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。八號烈風或暴風信號會至少維持至明日正午12時。

下午6時，超強颱風摩羯集結在香港以南約340公里，即北緯19.3度，東經114.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。中心附近最高持續風速約為每小時210公里。

按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區在今晚（5日）至明早（6日）影響珠江口一帶。

【16:55】天文台將於今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。天文台表示，預料與超強颱風摩羯相關的烈風區在明早仍然會影響珠江口一帶，八號烈風或暴風信號會至少維持至明日（6日）正午12時。

下午5時，摩羯集結在香港以南約340公里，即北緯19.3度，東經114.8度附近。摩羯中心附近最高持續風速為每小時210公里。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。隨着摩羯進一步靠近，今晚本港風力將逐步增強，天氣轉壞。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時69、65及58公里，最高陣風分別超過每小時92、73及72公里。

【13:45】天文台表示，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台今日下午6時20分會改發八號烈風或暴風信號。

與摩羯相關的強雨帶，今日稍後逐漸影響本港。明日有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得最高持續風速為每小時57、51及51公里，最高陣風分別超過每小時77、60及75公里。

【11:49】天文台表示，會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。天文台亦稱，超強颱風摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞。

早上11時，摩羯集結在香港之東南偏南約380公里，即北緯19.1度，東經115.5度附近。摩羯中心附近最高持續風速為每小時210公里。

【07:53】天文台表示，上午8時，超強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.1度，東經115.7度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。

摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，今早本港普遍風力增強，高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚（5日）至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區的風力會進一步增強，天氣轉壞，天文台會考慮在今日下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時66、46及42公里，最高陣風分別超過每小時83、53及53公里。

本港地區今日天氣預測，吹清勁至強風程度東至東北風，稍後風勢進一步增強，達烈風程度。大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，最高氣溫約31°C，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。展望明日風勢頗大，初時達烈風程度。有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。周末期間風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定。下周初驟雨逐漸減少。（天文台）

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