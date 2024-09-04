明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

摩羯｜天文台：三號強風信號至少維持至周四中午　摩羯增強或需掛更高風球 (19:00)

【19:00更新】天文台於下午6時40分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里，三號風球會至少維持至明日（5日）正午12時。晚上7時，強颱風摩羯集結在香港之東南約460公里，即在北緯19.2度，東經117.1度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強。本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風。若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

【16:49】天文台表示，過去數小時，強颱風摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚（4日）風力將逐漸增強，天文台會在晚上6時40分發出三號強風信號。隨着摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力會在明日（5日）稍後進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【08:50】天文台表示，強烈熱帶風暴摩羯已增強為颱風。在上午9時，摩羯集結在香港之東南約520公里，即在北緯19.0度，東經117.7度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【08:30】上午8時30分，天文台錄得氣溫28.6°C，相對濕度78%。天文台表示，颱風摩羯今早仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶。一號戒備信號會至少維持至今日（4日）正午12時。隨着摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區的風力會有所增強，天文台會在今日稍後考慮發出三號強風信號。

本港地區今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33°C，新界再高一兩度，稍後有幾陣狂風雷暴。吹和緩東北風，稍後風勢逐漸增強，海有湧浪。展望周四（5日）及周五（6日）天氣轉壞，風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。周末期間天氣仍然不穩定。（天文台）

相關字詞﹕天文台 天氣速遞 天氣 編輯推介

上 / 下一篇新聞