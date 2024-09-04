摩羯｜天文台：三號強風信號至少維持至周四中午　摩羯增強或需掛更高風球 (19:00)

【16:49】天文台表示，過去數小時，強颱風摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚（4日）風力將逐漸增強，天文台會在晚上6時40分發出三號強風信號。隨着摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力會在明日（5日）稍後進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【08:50】天文台表示，強烈熱帶風暴摩羯已增強為颱風。在上午9時，摩羯集結在香港之東南約520公里，即在北緯19.0度，東經117.7度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【08:30】上午8時30分，天文台錄得氣溫28.6°C，相對濕度78%。天文台表示，颱風摩羯今早仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶。一號戒備信號會至少維持至今日（4日）正午12時。隨着摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區的風力會有所增強，天文台會在今日稍後考慮發出三號強風信號。

本港地區今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33°C，新界再高一兩度，稍後有幾陣狂風雷暴。吹和緩東北風，稍後風勢逐漸增強，海有湧浪。展望周四（5日）及周五（6日）天氣轉壞，風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。周末期間天氣仍然不穩定。（天文台）