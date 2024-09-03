一號戒備信號生效　至少維持至周三中午12時 (22:00)

本港地區今晚及明日天氣預測：大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明早最低氣溫約28°C，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33°C，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東北風，明日稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。展望周四及周五天氣轉壞，風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。周末期間天氣仍然不穩定。

【17:50】天文台下午5時40分發出一號戒備信號。過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強。隨着摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

按照現時預測路徑，摩羯在今晚（3日）至明早（4日）仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶。一號戒備信號會至少維持至明日正午12時。隨着摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區的風力會有所增強，天文台明日稍後考慮發出三號強風信號。天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【16:37】天文台將在下午5時40分發出一號戒備信號。過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強。隨着摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本週後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

【09:35】按照現時預測，熱帶氣旋「摩羯」今日日間仍與本港維持超過600公里距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號戒備信號。隨着摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

【08:47】上午8時30分，天文台錄得氣溫29.3°C，相對濕度82%。

熱帶氣旋「摩羯」已進入本港800公里範圍內，但今早（3日）仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。按照現時預測，摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。

在上午8時，「摩羯」集結在東沙之東南約440公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海北部。受「摩羯」影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

本港地區今日大致天晴，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高一兩度。吹微風。展望明日（4日）仍然酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴。隨後兩三日天氣逐步轉壞，風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。（天文台）