明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

一號戒備信號生效　至少維持至周三中午12時 (22:00)

【22:00】按照現時預測路徑，摩羯今晚（3日）至明早（4日）仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶。一號戒備信號會至少維持至明日正午十二時。隨着摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區的風力會有所增強，天文台明日稍後考慮發出三號強風信號。天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

本港地區今晚及明日天氣預測：大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明早最低氣溫約28°C，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33°C，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東北風，明日稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。展望周四及周五天氣轉壞，風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。周末期間天氣仍然不穩定。

【17:50】天文台下午5時40分發出一號戒備信號。過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強。隨着摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

按照現時預測路徑，摩羯在今晚（3日）至明早（4日）仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶。一號戒備信號會至少維持至明日正午12時。隨着摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區的風力會有所增強，天文台明日稍後考慮發出三號強風信號。天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【16:37】天文台將在下午5時40分發出一號戒備信號。過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強。隨着摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本週後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

【09:35】按照現時預測，熱帶氣旋「摩羯」今日日間仍與本港維持超過600公里距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號戒備信號。隨着摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

【08:47】上午8時30分，天文台錄得氣溫29.3°C，相對濕度82%。

熱帶氣旋「摩羯」已進入本港800公里範圍內，但今早（3日）仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。按照現時預測，摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。

在上午8時，「摩羯」集結在東沙之東南約440公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海北部。受「摩羯」影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

本港地區今日大致天晴，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高一兩度。吹微風。展望明日（4日）仍然酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴。隨後兩三日天氣逐步轉壞，風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。（天文台）

相關字詞﹕天氣速遞 天文台 天氣 編輯推介

上 / 下一篇新聞