脆性髖部骨折個案增　一文了解成因及預防 (15:59)

問：什麼是脆性骨折?

答：脆性骨折（Fragility fracture）是低創傷性骨折，很多長者通常只是從站立水平高度跌倒，或是非常輕微的碰撞、普通咳嗽或打噴嚏都可能導致骨折。脆性骨折是骨質疏鬆症的早期徵狀。

問：髖部骨折有什麼後遺症？

答：髖部骨折的後遺症最為嚴重，患者可能會長期疼痛到無法走路，終身需要輪椅代步。國際骨質疏鬆基金會指出，約有12%至20%的髖關節骨折病人在骨折後一年內死亡。港大引述海外硏究指出，只有三分之一髖部骨折的病人可在康復過程中回復適日的活動和自理能力。

問：什麼人高危？

答：年齡增長、吸煙、酗酒（每天3杯以上）、體型偏瘦、有骨折或骨質疏鬆的家族史等，是骨折的風險因素。部分慢性疾病如糖尿病、慢性阻塞性肺病，或持續服用精神科藥物、抗抑鬱、類固醇，也會增加骨折風險。

問：怎樣檢查或評估髖部骨折風險？

一般可通過X光檢查去確診髖部骨折，但有時候X光檢查無法看到非完全骨折，需進行更多影像檢驗來診斷。香港骨質疏鬆學會建議長者可做「雙能量X光吸收測量儀」（DXA）進行全面骨質密度全面篩查。

問：預防骨折方法？

答：預防骨折的主要方法，是盡早發現風險因素。網上骨折風險評估工具FRAX®，可從風險因素評估未來十年發生骨折的機率。

另外，可透過飲食吸取鈣質，減少吸煙、飲酒、咖啡和濃茶，不要食過量鹽或蛋白質；也可做運動強化骨骼、增強背肌力量，改善身體姿勢，增加手腳肌肉力量及靈活性，保持平衡以防摔倒等。