天文台考慮周二下午至晚上發一號戒備信號　市區最高氣溫料34°C (22:20)

晚上8時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉之東北偏北約290公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過呂宋北部。

天文台下午4時20分表示，按照預測路徑，熱帶氣旋摩羯明日（3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。天文台考慮明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

【09:20】天文台表示，過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日（3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。

【08:44】上午9時30分，天文台錄得氣溫29.4°C，相對濕度79%。

受高空反氣旋影響，華南沿岸普遍晴朗。上午8時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉以東約210公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，移向呂宋北部一帶。

本港地區今日（2日）部分時間有陽光。日間酷熱，市區最高氣溫約33°C，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹微風。展望未來一兩日仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。本周中後期天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。（天文台）