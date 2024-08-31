中秋北上好去處｜廣州中秋燈會、深圳燈光節打卡睇表演 (10:54)

1.【廣州】廣州文化公園中秋燈會

日期：9月15日至17日、10月1日至7日

地址：廣州荔灣區西提二馬路37號

費用：免費

2.【深圳】觀瀾湖藝術燈光節

觀瀾湖生態運動公社設有多個主題的燈組及裝置，場內廣東最長的網紅隧道是燈節的亮點之一，全場40米滿佈上萬顆燈珠，兩旁更裝有噴水裝置，恍如置身於光影夢幻世界。另外，晚上7時至8時30分會有舞台表演，如空中芭蕾、音樂表演及柔術表演等。

日期：即日起至10月7日

時間：晚上6時至10時

地址：深圳市龍華區觀瀾湖高爾夫大道1號觀瀾湖生態運動公社