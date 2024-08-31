中秋北上好去處｜廣州中秋燈會、深圳燈光節打卡睇表演 (10:54)

中秋節臨近，內地不少地方會舉行中秋燈會、燈光節，本文介紹在深圳和廣州的3個燈會資訊，港人北上遊玩，可順道賞燈打卡感受節日氣氛。
1.【廣州】廣州文化公園中秋燈會
燈會以「活力灣區．新彩廣州」為主題，園內設有32組燈組。同時，園內亦會舉行猜燈謎、展覽等活動。【詳情】
日期：9月15日至17日、10月1日至7日
地址：廣州荔灣區西提二馬路37號
費用：免費
2.【深圳】觀瀾湖藝術燈光節
觀瀾湖生態運動公社設有多個主題的燈組及裝置，場內廣東最長的網紅隧道是燈節的亮點之一，全場40米滿佈上萬顆燈珠，兩旁更裝有噴水裝置，恍如置身於光影夢幻世界。另外，晚上7時至8時30分會有舞台表演，如空中芭蕾、音樂表演及柔術表演等。
日期：即日起至10月7日
時間：晚上6時至10時
地址：深圳市龍華區觀瀾湖高爾夫大道1號觀瀾湖生態運動公社
票價：19.9元人民幣【詳情】
交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口
3.【深圳】海上田園夢幻之夜嘉年華
園內設有多個特色主題花燈裝置，包括：海底世界、十二生肖長廊、田園竹林等。
日期：即日起至10月7日
時間：下午5時至晚上11時
地址：深圳寶安區海上田園旅遊區
票價：夜場特惠票最低價為19.9元人民幣；燈光節期間常規票價為單人49.9元人民幣，大小同價。【詳情】
交通：深圳地鐵12號線海上田園東站B出口