AI智慧應用｜實測訊飛AI滑鼠「語音輸入文字」及翻譯功能【短片】 (11:03)

內地企業科大訊飛推出人工智能（AI）滑鼠，本文揀選其中一款價值109元人民幣的M111滑鼠，測試其「語音輸入文字」及翻譯功能，下文影片展示測試結果。
●「語音輸入文字」功能
據科大訊飛網頁，AI滑鼠可1分鐘輸入400字。用家可對着滑鼠播放錄音或朗讀文字，滑鼠將自動輸入文字。記者先後播放一段廣東話及英語錄音，詳見以下影片：
[影片：實測訊飛AI滑鼠語音輸入功能（拍攝、剪接：黃子希）]
實測結果顯示，AI滑鼠只將部分語音內容轉成簡體中文字，當中語音夾雜的英文字未能顯示出來。
實測結果顯示，AI滑鼠會誤認部分讀音相似的字，例如「Droughts」寫作「jobs」，又會生成錄音沒有的字，例如最尾的「Hello」。
●翻譯功能
科大訊飛亦介紹AI滑鼠可翻譯28種語言，記者實測翻譯英文成繁體中文。
[影片：實測訊飛AI滑鼠翻譯功能（拍攝、剪接：黃子希）]
實測結果顯示，AI滑鼠翻譯出來的文字有欠準確，行文亦欠通順。
註：要使用訊飛滑鼠，需要先以藍牙連接電腦，並下載配合滑鼠使用的軟件「訊飛語音助手」。
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