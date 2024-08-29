明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

AI智慧應用｜實測訊飛AI滑鼠「語音輸入文字」及翻譯功能【短片】 (11:03)

內地企業科大訊飛推出人工智能（AI）滑鼠，本文揀選其中一款價值109元人民幣的M111滑鼠，測試其「語音輸入文字」及翻譯功能，下文影片展示測試結果。

「語音輸入文字」功能

據科大訊飛網頁，AI滑鼠可1分鐘輸入400字。用家可對着滑鼠播放錄音或朗讀文字，滑鼠將自動輸入文字。記者先後播放一段廣東話及英語錄音，詳見以下影片：
[影片：實測訊飛AI滑鼠語音輸入功能（拍攝、剪接：黃子希）]

圖看廣東話語音輸入結果

實測結果顯示，AI滑鼠只將部分語音內容轉成簡體中文字，當中語音夾雜的英文字未能顯示出來。

圖看英文語音輸入結果

實測結果顯示，AI滑鼠會誤認部分讀音相似的字，例如「Droughts」寫作「jobs」，又會生成錄音沒有的字，例如最尾的「Hello」。

●翻譯功能

科大訊飛亦介紹AI滑鼠可翻譯28種語言，記者實測翻譯英文成繁體中文。
[影片：實測訊飛AI滑鼠翻譯功能（拍攝、剪接：黃子希）]

圖看翻譯結果

實測結果顯示，AI滑鼠翻譯出來的文字有欠準確，行文亦欠通順。

註：要使用訊飛滑鼠，需要先以藍牙連接電腦，並下載配合滑鼠使用的軟件「訊飛語音助手」。

AI智慧應用　相關報道：

內地「訊飛星火」實試AI撮要、搜尋資訊、生成影片功能

實測「Google勁敵」AI問答引擎Perplexity　搜尋最新資訊點列要點　結果未盡完善

長片字幕生成免費工具　Good Tape可逐句回播　離線版Whisper Transcription夠快

實測AI生成字幕工具　Taption可辨講者、自動刪語氣詞　cSubtitle免費惟錯字多

相關字詞﹕AI智慧應用 科大訊飛 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞