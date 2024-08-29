AI智慧應用｜實測訊飛AI滑鼠「語音輸入文字」及翻譯功能【短片】 (11:03)

●「語音輸入文字」功能

據科大訊飛網頁，AI滑鼠可1分鐘輸入400字。用家可對着滑鼠播放錄音或朗讀文字，滑鼠將自動輸入文字。記者先後播放一段廣東話及英語錄音，詳見以下影片：

圖看廣東話語音輸入結果

實測結果顯示，AI滑鼠只將部分語音內容轉成簡體中文字，當中語音夾雜的英文字未能顯示出來。

圖看英文語音輸入結果

實測結果顯示，AI滑鼠會誤認部分讀音相似的字，例如「Droughts」寫作「jobs」，又會生成錄音沒有的字，例如最尾的「Hello」。

●翻譯功能

科大訊飛亦介紹AI滑鼠可翻譯28種語言，記者實測翻譯英文成繁體中文。

圖看翻譯結果

實測結果顯示，AI滑鼠翻譯出來的文字有欠準確，行文亦欠通順。

註：要使用訊飛滑鼠，需要先以藍牙連接電腦，並下載配合滑鼠使用的軟件「訊飛語音助手」。

AI智慧應用 相關報道：

內地「訊飛星火」實試AI撮要、搜尋資訊、生成影片功能

實測「Google勁敵」AI問答引擎Perplexity 搜尋最新資訊點列要點 結果未盡完善

長片字幕生成免費工具 Good Tape可逐句回播 離線版Whisper Transcription夠快

實測AI生成字幕工具 Taption可辨講者、自動刪語氣詞 cSubtitle免費惟錯字多