首宗《反恐條例》檢控　「屠龍小隊」審訊回顧【附新聞連結】 (15:18)

2019年「12．8國際人權日」遊行，有組織涉計劃設炸彈並槍殺警員，律政司首引《反恐條例》在本宗反修例案件檢控，涉案6男1女分別原被控《反恐條例》「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪，屬交替的串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸罪，意圖危害生命而管有槍械及彈藥罪，串謀謀殺，以及《反恐條例》下的串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。8月29日報道：陪審團裁六被告脫罪五人即時釋放 一人罪成
7名男女被告包括學生張俊富（22歲）、無業張銘裕（20歲）、學生嚴文謙（21歲）、無業李家田（24歲）、技術員賴振邦（29歲）、物業管理助理許湛榮（24歲）、無業劉佩凝（24歲）。
4月22日：「屠龍小隊」涉違反恐條例案選出陪審團
4月23日：控方指遊行時放炸彈勢釀無差別傷害
4月24日：控方指主腦落網前懷疑有「臥底」
4月25日：警否認向「屠龍小隊」案被告威逼利誘 稱非警誡會面故無保留會面筆記
4月26日：「屠龍小隊」隊長黃振強將以控方證人身分作供
4月29日：黃振強稱7.21後認識同案被告 指對方力陳需「武力對等」促引入軍火及殺警
4月30日：被告稱曾想點煙花示意向警開槍 倡行動前先讓示威者散開
5月6日：被告認曾利用籌款賭博 辯方指警「打、嚇、氹」逼交手機密碼
5月7日：「屠龍小隊」隊長否認為錢犯案及示威 任控方證人為減刑及交代事件
5月8日：「屠龍小隊」隊長稱曾私下向同謀索槍 辯方質疑蓄意誤導隊員
5月9日：「屠龍小隊」隊長稱曾以眾籌所得賭博及嫖妓 不滿「隊友」缺席遊行示威
5月10日：「屠龍小隊」隊長稱因傷未試槍 否認「唔夠膽」
5月13日：「屠龍小隊」隊長認曾有意買槍
5月14日﹕「屠龍小隊」隊長稱在社運期間賭輸逾10萬元 認曾以「家長」捐款投注
5月16日：「屠龍小隊」隊長稱眾籌款項從無買炸彈及槍 曾擲汽油彈料屬恐怖活動
5月17日：「屠龍小隊」隊長稱女被告對他言聽計從 否認為減刑誣衊對方
5月20日：陪審員不適審訊押後
5月29日：黃振強稱身體不適下受查致證供前後不一
5月31日：證人彭軍壕指沒收到免予起訴書
6月4日：被告指曾計劃示威現場放炸彈殺警後搶槍 認罪被告稱同謀欲用空尖彈
6月5日：控方證人稱「一直好想退出」殺警計劃 惟憂「累全家」
6月11日：被告李家田向警供稱與成員輪流試開真槍 曾自行保管槍械
6月12日：被告稱開槍危險不願參與殺警行動 警員否認以私刑逼供
6月13日：負責行動警員稱得知被告父親為同袍 否認因此「輕手啲」
6月14日：警稱拘捕「隊長」時曾按頭腳阻反抗 警否認威嚇及襲擊被告
6月17日：屠龍小隊槍手供稱「war game友」教港獨自決 稱不想參與殺警計劃 惟憂違反指示會身陷險境
6月19日：警員否認曾罵被告「曱甴」及逼飲消毒酒精
6月20日：檢取證物警員不知店內手機是否全屬被告 另一警否認襲擊被告
6月24日：被告劉佩凝戶口存入逾64萬 法證會計稱符同眾籌現象惟不能斷定
6月25日：警長否認拘捕屠龍小隊隊長時施行武力 稱被告曾撲向自己
6月26日：警長稱被告Telegram對話談及製作炸彈遙控裝置
7月5日：數碼法證專家指Ｏ記曾供被告手機密碼 否則難擷取資料
7月8日：被告自辯稱為拍紀錄片及貪小便宜而留隊
7月9日：被告稱被捕時受水刑逼供 訛稱上山試槍
7月10日：被告李家田稱不知用槍及炸彈計劃 指黃振強非「隊長」
7月11日：被告認參與逾10次行動 稱記錄片工作只涉訪問大綱
7月12日：控方質疑被告受私刑後上庭未即時投訴 被告稱怕遭報復
7月15日：被告稱加入隊伍無訴求 否認以遊戲術語溝通戰術
7月16日：被告認曾入中大理大 否認有代保管槍械
7月17日：被告李家田自辯稱感覺不被視為成員
7月18日：辯方案情完結 下周四續審
7月30日：控方就屠龍小隊殺警案涉明確非法串謀 案中土製炸彈威力大
7月31日：控方結案稱殺警計劃11月中成型 指被告可突破理大圍堵出外討論
8月1日：控方稱屠龍小隊與無名組織殺警有清晰分工 官提陪審團非所有TG信息真實
8月5日：被告劉佩凝曾料身分仍保密 返港終被捕
8月6日：辯方批評屠龍小隊隊長 為取逾100萬元逃亡台灣而隱瞞殺警行動
8月9日：辯方陳辭稱被告嚴文謙不積極參與小隊活動
8月12日：辯方爭議被告李家田受私刑下不自願招認
8月13日：賴振邦代表大狀指從犯證人證供不可信
8月14日：辯方稱被告許湛榮在串謀成形已退出
8月15日：辯方形容劉佩凝僅「兼職會計妹」 未證籌集資金具恐怖主義意圖
8月16日：官引導陪審團 稱從犯證人或無道出真相要小心處理
8月19日：官續引導陪審團 稱控辯雙方主張串謀成形時間不同
8月20日：官續引導 陪審團須決定擲汽油彈是否屬恐怖主義行為
8月21日：官續引導陪審團 指隊長黃振強證供現分歧
8月22日：官續引導陪審團 籲考慮賴振邦與串謀有關聯否
8月26日：官續引導陪審團 應結合2019年社會背景考慮案件
8月27日：陪審團退庭商議
8月28日：陪審團問如何定義恐怖主義行為對財產損害 官：法例無定義可憑經驗智慧決定
8月29日：陪審團裁六被告脫罪五人即時釋放 一人罪成