立場新聞案審訊過程回顧【附新聞連結】 (15:50)

已停運的網媒「立場新聞」，前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐，以及「立場新聞」母公司Best Pencil（Hong Kong） Limited被控一項「串謀發布及/或複製煽動刊物」罪，今日（29日）被裁定罪名成立。本案2021年12月首次提堂、2022年10月開審，為1997年回歸後首宗涉及傳媒機構的煽動案，原定20日的審訊，最終增至56日、橫跨8個月，當中有30多天為鍾沛權出庭作供及接受控方盤問。2024年8月29日報道：立場新聞案 鍾沛權林紹桐罪成
2022年10月31日：「立場新聞」涉煽動案開審 先爭議涉案文章有否超出檢控時限
2022年11月1日：官裁定17篇被指煽動文章可呈堂 涵初選參選人訪問、區家麟、羅冠聰文章 律政司指立場文章為參與初選者「戴光環」、抹黑國安法 推波助瀾反政府
2022年11月3日：控方指網站留言激起群眾 官質疑不刪留言動機
2022年11月4日：國安警於立場下架文章前擷逾300篇 律政司僅向辯方交30篇稱「噚晚先知」實際情况
2022年11月7日：林紹桐申保釋獲批
2022年11月7日：控方交逾千頁文件 辯方指影響盤問方向考慮申永久終止聆訊
2022年12月13日：鍾沛權申保釋獲批 辯方爭議控方未披露逾500張文章截圖
2022年12月19日：控方再指6文章具煽動成分 作者包括區家麟、林彥邦、羅冠聰
2022年12月20日：控方指最少6文章涉煽動 辯方指主觀篩選斷章取義
2022年12月22日：法庭拒永久終止聆訊 准控方呈新證物
2023年1月6日：控方稱鍾沛權辭任總編輯後仍參與編採決定
2023年1月9日：鍾沛權林紹桐及公司被裁表證成立
2023年1月10日：鍾沛權自辯稱無從估計讀者政治取態 刊登來稿不代表同意作者意見
2023年1月11日：鍾沛權曾考慮停運 因「唔捨得唔甘心」而作罷 庭上多次哽咽
2023年1月12日：訪問民主派初選參選人鄒家成等 鍾沛權：無幫佢造勢嘅必要
2023年1月13日：鍾沛權：區家麟評論有根據非煽動 專訪羅冠聰因具影響力非美化
2023年1月16日：鍾沛權否認「共同謀劃」發煽動刊物 質疑「有啲字眼唔喜歡就話煽動」太危險
2023年1月19日：主控稱過往未聞立場新聞 批評論立場單一 鍾沛權指已盡力發布不同觀點
2023年1月20日：控方問為何建制派抗拒投稿至立場新聞 鍾沛權料因常監察建制派
2023年1月26日：控方質疑立場訪問襲警者卻不報警 鍾沛權指要保護消息來源非提倡暴力
2023年1月27日：控方指7.21漫畫火上加油 員工卡片印「星星之火」令人聯想「星火基金」
2023年2月3日：控方獲批再呈400項文件稱助鍾沛權「憶起社會背景」 辯方批「走後門」加證據
2023年2月8日：控方引陳彥霖案及火燒人問社會是否「失智」 鍾沛權拒評稱報道旨在促進社會討論
2023年2月10日：控方多日引監警會報告提問 鍾沛權質疑重複提問「沒完沒了」
2023年2月13日：控方指立場無轉載「攬炒十步曲」因已知違法 鍾沛權否認稱「可能miss咗」
2023年2月14日：控方續問初選 鍾沛權稱即使建制派辦初選亦支持
2023年2月16日：何桂藍受訪提「與中央周旋」 鍾沛權否認煽動稱國家強大不易危國安
2023年2月17日：控方指鄒家成立場專訪煽動憎恨中央 關注為何「憎大陸憎得咁緊要？」
2023年2月20日：刊梁晃維專訪提「中共DQ候選人」 控方指為讓錯誤想法「入腦」
2023年2月21日：控方提梁天琦被指盤問過寬 官指與案有關惟毋須一再追問
2023年2月23日：控方再呈4新文章惹辯方不滿 官籲鍾沛權細閱
2023年2月23日：控方引羅冠聰文章逐句提問質疑評論事實混淆 鍾沛權指文章具事實基礎
2023年2月24日：控方指立場文章欠事實引人「無限聯想」 鍾沛權：「就算引起無限聯想有咩問題」
2023年3月7日：控方指區家麟文章提劉曉波如揭中國瘡疤 「聽個名都知唔妥當啦」
2023年3月9日：控方指區家麟提六四易煽動情緒 鍾沛權斥說法荒謬、詆譭
2023年3月10日：控方以911類比海外倡港獨行動問應否規管 鍾沛權指若不涉暴力就屬言論自由
2023年3月14日：官關注區家麟評指定法官前有否先看判辭 控方將立場文章分成「中性」及「負面」
2023年3月15日：控方指羅冠聰專訪配反修例片段及字幕為擴大觀眾群 鍾沛權：新聞報道基本配置
2023年3月17日：控方指訪梁頌恆問心情為塑造「海外鬥士」形象 鍾沛權：只屬常見訪問技巧
2023年3月20日：鍾沛權指重要文章須由他審批 否認視林紹桐為副手
2023年3月21日：控方指鍾沛權對警方觀感差煽動仇警 鍾沛權斥不符事實
2023年3月22日：控方要求交代政治立場 鍾沛權稱難以標籤批反覆提問「沒完沒了」
2023年3月23日：控辯爭拗BBC編採約章譯文 鍾沛權質疑控方刻意曲解
2023年3月27日：官同意控方提假設問題「唔公道」 指部分提問「危險」兼無幫助
2023年3月28日：辯方指《紫荊》《文匯報》曾批法官偏頗及轉載「屠龍小隊」帖文 均未被控煽動
2023年3月30日：辯方否認發布文章會「火上加油」 引習近平、李家超發言指香港已「由亂轉治」
2023年3月31日：指以控方標準 同樣犯戒 引官媒等10文 辯：唯獨「立場」煽動？ 鍾沛權否認吹捧何桂藍 質疑警「有你無你」先擷文章後想檢控基礎
2023年4月3日：控方稱羅冠聰信任《立場》才受訪 辯方：羅早受《明報》、《有線》訪問
2023年4月4日：中大衝突回顧報道被指煽動 鍾沛權：「香港01」及《明報》早有類似報道
2023年6月26日：控方結案陳辭稱傳媒可塑造公眾輿論 特殊政治環境下法庭有正當理由作限制
2023年6月27日：控方指報道與其他傳媒相似不代表可免檢控 引夏寶龍「專業判斷」指港仍有國安風險
2023年6月27日：辯方質疑控方說法「一時一樣」
2023年6月28日：辯方批控方引「異常」守則質疑立場報道
2023年6月29日：立場案10月4日裁決
2023年9月21日：立場案押後至11月15日裁決
2023年11月6日：立場案原訂11月15日裁決 改為再作陳辭
2024年4月5日：立場案排期至4月29日裁決
2024年4月24日：立場案裁決日期再押後 延至8月30日
2024年5月6日：立場案裁決日期再改 8月29日裁決
2024年8月29日：立場新聞案 鍾沛權、林紹桐罪成