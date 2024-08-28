天氣｜黃雨警告取消　周四料有驟雨狂風雷暴 (19:01)

【16:51】天文台在下午4時50分發出黃色暴雨警告信號。

下午4時，超強颱風珊珊集結在鹿兒島之西南偏南約170公里，預料向北緩慢移動，靠近日本九州。

【15:53】天文台發出特別天氣提示，一道強雷雨帶正影響廣東沿岸地區，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大。

【08:44】上午8時半，天文台錄得30.3°C，相對濕度83%。酷熱天氣警告現正生效。在上午8時，超強颱風「珊珊」集結在鹿兒島以南約270公里，預料向西北偏北緩慢移動，靠近日本九州。

本港地區今日（28日）天氣預測部分時間有陽光。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35°C，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢有時頗大。吹輕微至和緩偏西風。展望明日（29日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。隨後兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。（天文台）