明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

Oasis世紀重組2025年英國巡迴開騷　8月31日起售票　曾三度來港演出【附購票連結】 (19:13)

2009年因兄弟反目拆伙的英國殿堂級搖滾樂隊Oasis當地時間周二（27日）早上宣布，將於明年復出舉行巡迴演唱會，率先會在7至8月在英國卡迪夫、曼徹斯特、倫敦、蘇格蘭愛丁堡及愛爾蘭都柏林舉行14場演唱會，門票將於英國時間本月31日早上9時起發售【購票連結】，至於世界巡迴演唱會細節則稍後再公布。這隊在1990年代紅遍全球的樂隊解散15年後重組，引起一眾網民熱烈討論。

Oasis於1991年出道，當中結他手Noel Gallagher（57歲）及主音Liam Gallagher（51歲）為兄弟。Oasis著名歌曲包括「Wonderwall」、 「Don’t Look Back in Anger」及「Champagne Supernova」等，全球唱片銷量高達7000萬張，並橫掃英國及歐洲多個音樂頒奬禮奬項。他們亦曾於1998年、2006年及2009年到香港舉辦演唱會。

儘管人氣高企，但哥哥Noel與弟弟Liam關係惡劣亦是眾所周知。二人共事期間經常發生口角和打鬥，2009年8月，Noel與Liam在巴黎舉行演唱會的後台發生激烈爭執，表演被迫中止，Noel隨即宣布離隊作獨立發展，Liam則與隊友另組Beady Eye繼續演出，並曾擔任2012倫敦奧運的閉幕禮表演嘉賓，然而成就與人氣，已難跟Oasis相提並論。

Noel與Liam不和多年後突然傳出Oasis重組消息，令一眾網民感到驚喜，有網民形容Oasis重組令他回想起昔日回憶，又形容自己在Oasis的歌曲陪伴下成長，亦有網民稱已準備搶門票。（綜合報道）

相關字詞﹕英國 搖滾樂隊Oasis 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞