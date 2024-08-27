Oasis世紀重組2025年英國巡迴開騷　8月31日起售票　曾三度來港演出【附購票連結】 (19:13)

Oasis於1991年出道，當中結他手Noel Gallagher（57歲）及主音Liam Gallagher（51歲）為兄弟。Oasis著名歌曲包括「Wonderwall」、 「Don’t Look Back in Anger」及「Champagne Supernova」等，全球唱片銷量高達7000萬張，並橫掃英國及歐洲多個音樂頒奬禮奬項。他們亦曾於1998年、2006年及2009年到香港舉辦演唱會。

儘管人氣高企，但哥哥Noel與弟弟Liam關係惡劣亦是眾所周知。二人共事期間經常發生口角和打鬥，2009年8月，Noel與Liam在巴黎舉行演唱會的後台發生激烈爭執，表演被迫中止，Noel隨即宣布離隊作獨立發展，Liam則與隊友另組Beady Eye繼續演出，並曾擔任2012倫敦奧運的閉幕禮表演嘉賓，然而成就與人氣，已難跟Oasis相提並論。

Noel與Liam不和多年後突然傳出Oasis重組消息，令一眾網民感到驚喜，有網民形容Oasis重組令他回想起昔日回憶，又形容自己在Oasis的歌曲陪伴下成長，亦有網民稱已準備搶門票。（綜合報道）