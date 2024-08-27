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「樂悠節」回贈優惠　樂悠咭8月28日起消費$100賺$8　須另外拍卡領取【附優惠詳情】 (10:48)

八達通公司明日（28日）起推出「樂悠節」，連續兩周向持有樂悠咭的長者發送現金回贈，總值達$828萬。多間商戶亦提供快閃奬賞及全年優惠。本文整合「樂悠節」優惠。

優惠一：現金回贈

8月28日至9月10日期間，長者用樂悠咭在參與商戶單次消費滿$100或以上，可享$8現金回贈。

現金回贈領取方法：長者可在8月31日至10月20日期間，透過八達通手機應用程式或前往八達通服務站拍卡領取。現金回贈為$8增值額，數量有限，先到先得。推廣期內每張樂悠咭最多可獲得最多$800的增值額。【領取步驟】

現金回贈獎賞於完成單次合資格零售交易後第3日起至2024年10月20日可供領取。

優惠二：商戶快閃優惠

部分參與商戶快閃優惠包括：

．大家樂：1元熱奶茶

．美心MX：晚市鐵板雜扒套餐七二折

．百佳及旗下門市：指定產品買一送一、指定產品限時$10

．A-1 Bakery：全單減$2

．優品360及Foodville：珍殿紅燒鮑魚4隻裝每罐$20

．富臨皇宮：紅燒乳鴿每隻$8

．米線陣：任何惠顧減$2.8

．Pizza Hut：堂食單點意粉／飯享七折及送飲品

．吉野家：任何惠顧送炸日式雞肉餃子3隻

．實惠：購買家品滿$100即減$28

．日本城／生活提案／生活工房：購物滿$108減$18

．大生生活超市：購物滿$100全單九折

註：各款商戶優惠有效日期有所不同，詳情可參閱八達通網站

優惠三：全年優惠

長者在八達通手機應用程式的主頁下方點選「好賞嘟」，可一覽各參與商戶快閃及全年優惠。

活動詳情：bit.ly/3X4L5Hc

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