澳洲實施新例　僱員下班後放假日可拒覆工作電話電郵 (10:33)

法例保障員工下班後合理拒覆信息

新例下，僱主可在非工作時間聯絡員工，但員工有權選擇不看信息、不聽電話。若有爭論，將交由澳州公平就業委員會（Fair Work Commission，FWC）按雙方理據作判斷及裁定，例如員工角色、公司聯絡員工的理由等。

因應從事緊急服務業或無固定上班時間的工作，法例下若員工拒絕是不合理，則會要求員工回覆。若僱員合理，FWC可勒令僱主停止在工作時間以外找員工。如違反條例，員工最高罰款1.9萬澳元（約10萬港元），公司罰款最高9.4萬澳元（約50萬港元）。

澳洲右翼及工會均支持法例，並稱自新冠疫情在家工作令問題加劇，員工分不清工作和作息時間，影響生活，法例讓員工有信心向公司說不。不過，僱主團體批評法例倉卒，影響競爭力。當地有調查顯示，去年澳洲人平均有281小時是加班但沒有酬勞，換算相當於1300億澳元（約6900億港元）。

法國滅蟲公司曾因員工長開電話罰款

類似法例非澳洲獨有，歐盟及拉丁美洲部分國家亦有相關法例。例如法國早在2017年已有法例，當地滅蟲公司Rentokil Initial曾因持續要求員工電話長開以應對緊急情況而被罰款6萬歐元（約52萬港元）。（路透社／法新社）