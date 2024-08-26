中秋節月餅轉贈　一文睇5機構收集月餅詳情 (08:45)

中秋節將至，如果收到太多月餅，可透過轉贈避免浪費。本港多個慈善機構及社區組織在各區設置月餅收集點，公眾可於指定時間轉贈月餅，機構將代為贈予有需要的人。本文綜合相關機構的月餅收集時間及捐贈詳情，予讀者參考。
⚫救世軍「心好月圓中秋行動2024」
月餅收集日期：即日至9月11日
注意：可捐贈月餅券或獨立包裝月餅，不接受冰皮、雪糕月餅，非獨立包裝月餅，以及過期月餅
⚫樂餉社
月餅收集日期：即日至9月13日
方法：送到樂餉社在各區設置的收集點【地點一覽】
注意：可捐贈月餅券或月餅（有包裝及未開封），適合室溫儲存及耐放，以及註明過期日及生產商
⚫食德好
月餅收集日期：即日至9月15日
方法：送到各區收集點，包括中環中心、銅鑼灣廣場一期、AIRSIDE、apm、新世紀廣場、南豐中心、新城市廣場、大埔超級城及元朗廣場等【詳情及地點一覽】
注意：捐贈的月餅須為未開封及獨立包裝，不包括冰皮或需要冷藏的月餅
⚫長春社「糧善展愛坊」
月餅收集日期：即日至9月30日
方法：捐贈月餅或月餅券到荃灣區梨木樹邨2座11號舖，先致電5541 1701確認【詳情】
⚫「同你派」月餅轉贈活動
月餅收集日期：9月2日至9月13日
方法：將月餅送到各轉贈點（九龍區及將軍澳）【詳情及地點一覽】
註：各機構收集月餅的要求有異，資料以主辦方公布為準