中秋節月餅轉贈　一文睇5機構收集月餅詳情 (08:45)

⚫救世軍「心好月圓中秋行動2024」

月餅收集日期：即日至9月11日

注意：可捐贈月餅券或獨立包裝月餅，不接受冰皮、雪糕月餅，非獨立包裝月餅，以及過期月餅

⚫樂餉社

月餅收集日期：即日至9月13日

注意：可捐贈月餅券或月餅（有包裝及未開封），適合室溫儲存及耐放，以及註明過期日及生產商

⚫食德好

月餅收集日期：即日至9月15日

注意：捐贈的月餅須為未開封及獨立包裝，不包括冰皮或需要冷藏的月餅

⚫長春社「糧善展愛坊」

月餅收集日期：即日至9月30日

【 詳情 】 方法：捐贈月餅或月餅券到荃灣區梨木樹邨2座11號舖，先致電5541 1701確認

⚫「同你派」月餅轉贈活動

月餅收集日期：9月2日至9月13日

註：各機構收集月餅的要求有異，資料以主辦方公布為準