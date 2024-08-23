國產遊戲《黑神話：悟空》玩家玩到「暈3D」　專家提5建議紓緩 (15:36)

浙江中醫藥大學附屬第二醫院眼科專家邵毓表示，「暈3D」也被稱為「3D眩暈症」，人們玩3D遊戲時眼睛看到動態且立體的畫面，身體卻處於相對靜止狀態，這種視覺和身體感覺不一致會向大腦發送矛盾的信號。大腦接收到這些不同的信息會產生混亂，遊戲中快速移動、旋轉畫面及頻繁的視角切換等，也會加重不適感。

邵毓就大家玩3D遊戲提出5項建議：

1/ 不要連續長時間玩，建議每隔半小時停下來，活動身體、看看遠處，讓眼睛和身體放鬆。遊玩時可多眨眼，保持眼表濕潤，緩解乾澀。

2/ 距離屏幕的距離不得少於50厘米，屏幕應置於水平視線下30°至45°，有利減輕視覺疲勞。

3/ 降低畫面亮度、對比和分辨率，減少畫面閃爍和動態效果。

4/ 避免在昏暗環境下玩遊戲，可減眼睛的疲勞和不適感。

5/ 進行適應性訓練，可逐漸增加玩3D遊戲的時間和強度，讓身體和大腦漸漸適應視覺和身體感覺不一致。（杭州日報）