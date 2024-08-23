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賀錦麗職業生涯屢創「第一」　劍指「美國首名女總統」 (11:12)

美國民主黨全國黨代表大會周四（22日）最後一天舉行，接替總統拜登出戰的副總統賀錦麗（Kamala Harris），在大會上正式接受民主黨總統候選人提名。賀錦麗的職業生涯中曾創造了多次「第一」，包括首名女性副總統、首名印度裔血統參議員、加州首名女性及亞裔司法部長等，隨着她成為總統候選人，她將朝着下個「第一」──美國首名女總統進發。

現年59歲的賀錦麗出生於加州奧克蘭，有一名妹妹。父親是牙買加裔移民，現時是史丹福大學經濟系榮休教授。母親則是印度裔移民，曾是乳癌研究學者，2009年已逝。

賀錦麗的名字「Kamala」有蓮花之意，是印度文化的重要象徵。在其2019年推出的自傳《The Truths We Hold》中，她感謝母親對姊妹倆的教導，令她們對自己的印度裔及黑人背景感自豪。

賀錦麗父母均活躍於人權運動，在賀錦麗小時便帶她參與遊行。受父母影響，賀錦麗長大後入讀霍華德大學（Howard University），修讀政治及經濟，後到美國加州大學Hastings分校攻讀法律。1990年，她成為加州阿拉米達縣檢察官，專門處理兒童性侵案件。2004年她成為三藩市地方檢察官，2010年更成為加州司法部長。

賀錦麗2014年與律師任德龍（Doug Emhoff）結婚，成為其第二任妻子，以及任德龍一對子女的繼母。賀錦麗兩年後開始從政，2016年當選加州參議員。在參議院內，她支持改善孕婦保健及租金減免等民生議題，又任職參議院司法委員會及情報委員會委員。

賀錦麗曾於2019年參加民主黨的總統選舉初選，因資金不足而退出，其後獲時任民主黨總統候選人拜登選中為副手。隨後拜登成功當選，賀錦麗成為歷來首名女性黑人兼美國亞裔副總統。

上月拜登宣布放棄競逐連任後，賀錦麗頂上出戰。本月初，有媒體爆出賀錦麗丈夫任德龍曾在第一段婚姻中出軌，搭上女兒的教師，女方更懷孕，任德龍這段婚姻因此破裂。任德龍承認當年確有婚外情，強調事件在認識賀錦麗多年前已結束。他亦稱賀錦麗清楚知道此事，而拜登遴選副手時也知悉此事。（CNN/白宮）

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