AI智慧應用｜實測「Google勁敵」AI問答引擎Perplexity　搜尋最新資訊點列要點　結果未盡完善 (16:00)

Perplexity即時搜尋最新資訊 點列要點

Perplexity以聊天機械人形式運作，使用GPT-4o及Claude 3等AI模型，提供8種語言選用，包括簡體中文及英文。用戶輸入指令後，Perplexity會在網絡進行實時搜尋，從多個網站來源整合最新資訊回應，並提供所引用的連結。

記者以「巴黎奧運港隊代表團巴士巡遊的日期、時間、路線」實測，有關資料於8月19日早上公布，當晚6時半左右在Perplexity輸入，引擎已可列出當日相關的政府公告和新聞報道等網站，撮取要點並以點列方式呈現；Google Search則列出相關新聞報道連結。下圖以Perplexity及Google網頁版測試（按此放大）：

Perplexity搜尋方式

Perplexity設有兩款搜尋方式，分別為快速搜尋及專業搜尋。

．快速搜尋：透過即時總結及整合資訊，旨在提供快速、直接答案（見以下影片）

．專業搜尋：用於需要詳細答案的複雜查詢，Perplexity會更深入了解用家問題，並自動延伸至其他範疇，以提供更全面回應（見以下影片）

快速及專業搜尋功能示範影片

Perplexity Focus功能

Perplexity的「Focus焦點」功能，可助用家尋找學術論文、視頻、社交討論和意見，又可生成文本或聊天，以及解答數學方程式（下圖示）。

記者嘗試輸入「4人日式晚餐食譜及煮法」，並揀選「視頻（Video）」，搜尋引擎可整合多條YouTube內容，不過答案以英文顯示（按此放大）。記者其後再測試同一關鍵字，則可取得中文結果（按此放大）。

至於輸入「2024廣東歌」並選擇以「社交（Social）」搜尋，結果主要顯示來自外國論壇Reddit的內容，未見本地社交平台來源。

當嘗試搜尋「廣東歌」相關的學術論文，答案所引用的來源未見與廣東歌有關（下圖右方，或按此放大）。

記者再嘗試搜尋「廣東歌的影響力」的相關論文，引擎則未有列出有否引用學術論文，只有生成文字內容（下圖或按此放大）。

Perplexity有免費版及付費版，免費版已可用快速搜尋及每日5次專業搜尋，付費版每月20美金（約156港元）則用每日300次專業搜尋，以及可選擇自己想用的AI模型如GPT-4o及Claude-3等。