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AI智慧應用｜「吐槽大師」可讀取非公開社交媒體帳戶資料？專家：相信不涉泄私隱 (21:47)

近日人工智能（AI）工具「吐槽大師」掀起熱潮，連Mirror成員姜濤［姜濤潮玩「吐槽大師」被嘲︰永遠自我推銷的行走廣告牌］也有使用。用戶輸入Instagram、X（Twitter）及LinkedIn用戶名稱及帳戶連結，即可生成出針對該用戶的吐槽字句和十六型人格（MBTI）等；不過即使輸入非公開用戶名稱，程式仍可生成內容，令外界憂慮程式涉及侵犯用戶私隱問題。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受明報電子平台組訪問表示，若只是平日簡單使用，不存在資料泄漏問題。

方保僑表示，該程式應只是透過非公開用戶僅有的公開資訊，例如頭像圖片及追蹤人數等，「夾硬作」形容該帳戶的文字。他續稱，「吐槽大師」屬生成式AI工具，只要簡單的資料，便可生成出一篇文章，故若只是平日簡單使用，相信不存在資料泄漏問題。

「吐槽大師」不存在資料泄漏，不過方保僑提醒，無論如何用戶使用社交媒體時要小心保護私隱。他舉例指，若用戶的Instagram用戶連接facebook帳戶，可透過Instagram帳戶私隱中心檢查facebook有否公開個人資料，建議用戶可用以下方法檢視：

檢查facebook有否公開個人資料步驟

1. 進入個人帳戶頁面後，點開右上角圖示，打開「設定和動態」

2. 點選私隱中心

3. 按「私隱設定檢查」

4. 登入facebook帳戶

5. 按「誰可以看到你分享的內容」

6. 按繼續

7. 將所有個人資料項目設為「只限本人」

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