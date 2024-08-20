AI智慧應用｜「吐槽大師」可讀取非公開社交媒體帳戶資料？專家：相信不涉泄私隱 (21:47)

方保僑表示，該程式應只是透過非公開用戶僅有的公開資訊，例如頭像圖片及追蹤人數等，「夾硬作」形容該帳戶的文字。他續稱，「吐槽大師」屬生成式AI工具，只要簡單的資料，便可生成出一篇文章，故若只是平日簡單使用，相信不存在資料泄漏問題。

「吐槽大師」不存在資料泄漏，不過方保僑提醒，無論如何用戶使用社交媒體時要小心保護私隱。他舉例指，若用戶的Instagram用戶連接facebook帳戶，可透過Instagram帳戶私隱中心檢查facebook有否公開個人資料，建議用戶可用以下方法檢視：

檢查facebook有否公開個人資料步驟

1. 進入個人帳戶頁面後，點開右上角圖示，打開「設定和動態」

2. 點選私隱中心

3. 按「私隱設定檢查」

4. 登入facebook帳戶

5. 按「誰可以看到你分享的內容」

6. 按繼續

7. 將所有個人資料項目設為「只限本人」