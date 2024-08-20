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繪圖軟件Procreate表態不開發生成式AI　稱對人類創造力構成道德威脅 (19:55)

生成式人工智能（AI）近年不斷發展，科技巨擎微軟（Microsoft）和數碼設計品牌Adobe均有乘勢推出生成式AI工具或功能，但知名繪圖軟件Procreate反其道而行，總裁James Cuda周一（19日）表態稱「厭惡生成式AI」，揚言不會在旗下產品加入任何生成式AI，強調要支持人類的創意，相信此決定是正確道路。Procreate官網聲明表示「AI不是我們的未來」、「創意在於創造，而非生成」。

科技新聞網站Verge報道，生成式AI除了令創作者們憂慮工作機會被AI搶走，亦擔心在未經同意和沒補償下，自己作品會被用作訓練AI模型。James Cuda在社交平台X片段透露，曾被問及公司會否利用用戶作品訓練AI、對AI的取態。Procreate在官網表態反對生成式AI，批評這技術建立在偷竊的基礎上，對人類創造力構成道德威脅，又強調作品是屬於用戶，公司不能存取。

近年不少創作軟件因生成式AI計劃陷爭議，是次Procreate公開表態反對生成式AI，在網絡上受到不少創作者讚賞，從事電影、遊戲創作的藝術家Karla Ortiz留言感謝Procreate，稱「藝術家要互相支持，並支持讓我們繼續創作的人」。

同屬繪圖軟件的Clip Studio Paint在2022年擬利用AI模型Stable Diffusion開發生成影像功能，但該模型是利用未經許可使用藝術家和攝影師的作品進行訓練，在批評聲浪下Clip Studio Paint放棄計劃。今年6月Adobe更新用戶條款，條款被用戶質疑允許Adobe自由使用用戶作品訓練AI模型，亦令Adobe遭猛烈抨擊。（Verge）

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