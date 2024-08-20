繪圖軟件Procreate表態不開發生成式AI　稱對人類創造力構成道德威脅 (19:55)

科技新聞網站Verge報道，生成式AI除了令創作者們憂慮工作機會被AI搶走，亦擔心在未經同意和沒補償下，自己作品會被用作訓練AI模型。James Cuda在社交平台X片段透露，曾被問及公司會否利用用戶作品訓練AI、對AI的取態。Procreate在官網表態反對生成式AI，批評這技術建立在偷竊的基礎上，對人類創造力構成道德威脅，又強調作品是屬於用戶，公司不能存取。

近年不少創作軟件因生成式AI計劃陷爭議，是次Procreate公開表態反對生成式AI，在網絡上受到不少創作者讚賞，從事電影、遊戲創作的藝術家Karla Ortiz留言感謝Procreate，稱「藝術家要互相支持，並支持讓我們繼續創作的人」。

同屬繪圖軟件的Clip Studio Paint在2022年擬利用AI模型Stable Diffusion開發生成影像功能，但該模型是利用未經許可使用藝術家和攝影師的作品進行訓練，在批評聲浪下Clip Studio Paint放棄計劃。今年6月Adobe更新用戶條款，條款被用戶質疑允許Adobe自由使用用戶作品訓練AI模型，亦令Adobe遭猛烈抨擊。（Verge）