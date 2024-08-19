Pokémon Go世界賽　香港16歲少年奪冠 (18:26)

「Pokémon GO」世界賽雲集各地小精靈訓練員，包括多名香港選手，其中鄭業楷在周日（18日）舉行的總決賽，在5局3勝賽制以3比1敗荷蘭選手Martijn Versteeg（綽號Inadequance），並贏得2萬美元獎金（約15.6萬港元）。他賽後感謝對手，亦表示平時有很多比賽令他有機會練習和認識五湖四海的訓練家。鄭業楷此前已在亞太區賽事勇奪冠軍。

據《Mill Milk》去年報道，鄭業楷去年亦有參加在日本橫濱舉行的「Pokémon World Championships」比賽，他與隊員要四出籌經費，並獲同樣熱愛玩Pokémon Go的肝病權威專家黎青龍贊助。（hkpokemonfc Instagram/ Pokémon GO社交平台X）