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Pokémon Go世界賽　香港16歲少年奪冠 (18:26)

電子遊戲「Pokémon GO」自2016年推出後風靡全球，在香港亦牽起熱潮，更有忠實的小精靈訓練員一直鑽研遊戲，近日更榮登「Pokémon GO」世界冠軍寶座。「Pokémon GO」上周五（16日）起一連3日在夏威夷檀香山（Honolulu）舉行年度世界賽「2024 Pokémon World Championships」，綽號「蝦皮」的16歲香港選手鄭業楷以全勝佳績奪冠，成為香港史上首位「Pokémon GO」世界冠軍，亦是亞太區首位世界冠軍。

「Pokémon GO」世界賽雲集各地小精靈訓練員，包括多名香港選手，其中鄭業楷在周日（18日）舉行的總決賽，在5局3勝賽制以3比1敗荷蘭選手Martijn Versteeg（綽號Inadequance），並贏得2萬美元獎金（約15.6萬港元）。他賽後感謝對手，亦表示平時有很多比賽令他有機會練習和認識五湖四海的訓練家。鄭業楷此前已在亞太區賽事勇奪冠軍。

據《Mill Milk》去年報道，鄭業楷去年亦有參加在日本橫濱舉行的「Pokémon World Championships」比賽，他與隊員要四出籌經費，並獲同樣熱愛玩Pokémon Go的肝病權威專家黎青龍贊助。（hkpokemonfc Instagram/ Pokémon GO社交平台X）

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