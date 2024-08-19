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全紅嬋金牌背後內心世界　面臨發育期難關、訓練壓力　與陳芋汐好拍檔兼對手【短片】 (16:30)

全紅嬋專訪　跳水金牌背後故事（央視新聞片段）

國家隊17歲「跳水女王」全紅嬋在巴黎奧運收穫兩金，先與18歲拍檔陳芋汐在雙人10米高台跳水奪金，再於10米高台個人賽奪金牌衛冕，成為中國最年輕奧運「三金王」。金牌背後，全紅嬋經歷艱辛訓練、發育期等挑戰，亦不免要與好拍檔陳芋汐競爭，二人在央視專訪談及金牌背後的故事。

．談巴黎奧運獲兩金

全紅嬋說：「其實這次我真的是沒有把訓練中前段時間的好動作都跳出來……冠軍而已，還好吧，冠軍也沒有特別好。（你看來好像不開心的樣子？）還好吧，不知道為什麼拿了之後也不是特別開心。」

「（會否見好就收？）不可能，為什麼要見好就收？因為還可以更好，一直好下去……我覺得可以再拼一拼，去做自己想成為的那個樣子……把自己最好的動作跳到完美。」

．談拍檔兼對手

全紅嬋說：「我們哪一個人得了（金牌）就等於自己也得了，因為都是中國的，誰得不重要……要確保這一塊是中國的，才會更開心。」

「我肯定知道她（陳芋汐）也是很辛苦，我拿了（金牌）是不是不對呀……上一屆也是我拿，這一屆也是我拿，所以說我拿了之後沒有特別開心。」

陳芋汐說：「從某種意義上來說我確實是幸運的……如果沒有她（全紅嬋），可能我的運動生涯不會達到這麼高的水平。」

．談艱苦訓練

全紅嬋說：「我們每個人都（訓練）7、8個小時，鬧鐘響了就在牀上覺得特別累，也不太想起來，在牀上一直躺着，早操也沒去。」

「跳不好的時候或被說的時候，就很容易想哭，也想過很多次放棄。（靠什麼繼續向前走？）每天數日子吧，數着離自己的目標愈來愈近，回頭想想也是堅持這麼久了，還不如堅持下去。」

．談經歷發育期

全紅嬋說：「我的年齡是正年輕，但我的動作是沒有之前的好。之前很輕鬆，就很飄那種感覺……現在是完成動作後就離水特別近。」

「陳芋汐那時正經歷發育期，可能跟我現在情況一樣……可能我未經歷時不太理解，但現在經歷了就非常理解，很痛苦。」

．談被稱為天才

全紅嬋說：「我覺得我跳好了，把訓練做好了那一刻才是天才，天才也沒有他們所說的這麼簡單，其實每個運動員都很刻苦，我也可以稱他們每一位都是天才。」

．談輿論影響

全紅嬋說：「剛開始就大家對我的看法，我非常在意，因為大部分比賽自己在輸，也比較難過，在這段期間每一跳都很緊張，因為大家對我的期望，就害怕自己做不到。」

「不如換換思維，把這些東西拋開，就算輸了下次可以再來，自己突然一下就想通了……不如做好當下的自己。」

「希望（大家）以正常人對待我，我不想這麼多人圍着我。」

（央視新聞/澎湃新聞）

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