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消委會．廁紙｜5款總評4.5星且價廉　一卷廁紙不同牌子可差逾230格 (12:19)

廁紙是生活的必需品，市民購買時很多時會考慮價錢，消費者要留意，還要比較廁紙格數及長度等。消委會測試25款卷裝廁紙，發現各樣本的每卷平均格數差別很大。格數最多的為「759阿信屋」，每卷平均有369格，格數最少則為「Tempo」，平均僅133格，兩者相差236格，即近1.8倍；以每卷長度計算，最長為「759阿信屋」，有40.6米，最短是「Tempo」，只有18.6米，兩者相差22米。

以每平方米計算價格，各樣本的費用大約為0.7至2元。8款總評4.5星的廁紙當中，有5款3層紙或4層紙的每平方米費用1元或以下，表現不俗且價格較便宜。

⚫25款樣本比較

平均每平方米費用：$0.7至$2

平均每100格費用：$0.8至$2.9

平均每100克淨重費用：$1.4至$3.6

每卷格數：133格至369格

每卷長度：18.6米至40.6米

⚫總評4.5星且價格較低的廁紙

潔柔C&S Ultra Bathroom Tissue HCJ003-10 

平均每平方米費用：$0.9

平均每100格費用：$1

平均每100克淨重費用：$1.6

每卷格數：288格

每卷長度：31.7米

759阿信屋衛生卷紙10卷裝Toilet Paper 10 Rolls CK-20P

平均每平方米費用：$0.7

平均每100格費用：$0.8

平均每100克淨重費用：$1.7

每卷格數：369格

每卷長度：40.6米

Meadows 3層印花衛生紙3 PLY PRINTED BATHROOM TISSUE

平均每平方米費用：$0.7

平均每100格費用：$1.1

平均每100克淨重費用：$1.6

每卷格數：253格

每卷長度：35.4米

維達Vinda金裝至尊Golden Supreme VC4469

平均每平方米費用：$0.8

平均每100格費用：$1.1

平均每100克淨重費用：$1.6

每卷格數：262格

每卷長度：36.7米

佳之選SELECT衛生紙—容易分解4層12卷Bathroom tissue - Disperse 4PLY

平均每平方米費用：$1

平均每100格費用：$1.3

平均每100克淨重費用：$1.6

每卷格數：172格

每卷長度：24.1米

廁紙選購及使用貼士

．壓花設計的廁紙捲起時較為蓬鬆，看似較大卷

．廁紙包裝破損或儲存不當容易受潮或發霉，應避免囤積

．廁紙使用時可能會釋出微細紙屑及粉塵，而且一般放置於洗手間，容易因環境潮濕、擺放時間長而滋生較多細菌，因此不宜用來取食物或抹嘴臉

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