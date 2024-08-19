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天氣｜周二料有驟雨狂風雷暴　周末天色好轉 (20:50)

【20:50】與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今晚（19日）及明日（20日）天氣預測：多雲，有驟雨及狂風雷暴，明日雨勢有時頗大。氣溫介乎26°C至29°C。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。展望周三仍然有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。隨後一兩日驟雨逐漸減少，天色好轉。本周後期日間酷熱。

晚上8時，熱帶低氣壓雲雀集結在沖繩島之西北約240公里，預料向北移動，時速約25公里，移向東海。

【15:02】天文台取消黃色暴雨警告。

【14:18】天文台表示，沙田區雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【13:36】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【12:45】位於珠江口以西的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【08:40】上午8時30分，天文台錄得27.8°C，相對濕度88%。與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，九龍及西貢今早（19日）錄得約20毫米雨量。本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。日間最高氣溫約30°C。吹和緩至清勁西南風。展望未來一兩日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本周後期驟雨逐漸減少，天色好轉。（天文台

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