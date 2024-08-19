火龍果麒麟果「通便救星」　一文看紅白肉火龍果麒麟果營養比較 (11:00)

火龍果、麒麟果含豐富纖維，有「通便救星」之稱。香港港安醫院膳食及營養部主管、美國註冊營養師黃志榮接受明報電子平台組訪問，拆解白肉、紅肉火龍果和麒麟果營養。
白肉較高鈣 紅肉抗氧化 麒麟果較高纖
黃志榮表示，白肉火龍果、紅肉火龍果鉀質豐富，每100克分別有193及158.29毫克，鉀有助降血壓和去水腫。此外，白肉火龍果鈣質較高，紅肉火龍果則含花青素和甜菜紅素，有抗氧化和抗炎等功效，助減慢細胞老化。而麒麟果的膳食纖維（每100克含1.27克）和維他命C（每100克含11.34毫克）高於火龍果。
火龍果、麒麟果主要營養成分比較（每100克計算）
|白肉火龍果
|紅肉火龍果
|麒麟果
|成人每日建議攝取量
|膳食纖維
|0.83克
|1.01克
|1.27克
|至少25克
|鈣
|45.7毫克
|31.2毫克
|11.7毫克
|至少1000毫克
|鉀
|193毫克
|158.29毫克
|98.41毫克
|2.7至3.1克
|維他命C
|5.64毫克
|3.40毫克
|11.34毫克
|至少45毫克
半個火龍果麒麟果＝1份水果 腎病糖尿患者注意分量
黃志榮表示，成年人每日宜吃2至3份水果，而半個火龍果等於1份水果。他提醒，火龍果高鉀，腎病和低血壓患者須注意食用分量。另外，麒麟果碳水化合物含量（每100克含13.07克）為白肉、紅肉火龍果兩倍，糖尿病患者須注意分量，建議糖尿病患者可先吃四分一個，觀察身體反應。
火龍果、麒麟果具通便功效，黃志榮稱各人對食物反應不同，如腸胃較敏感者可減少進食分量。
如有疑問，應先諮詢醫生或註冊營養師。
資料提供：香港港安醫院膳食及營養部主管、美國註冊營養師黃志榮