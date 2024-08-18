天氣｜周一早上料雨勢頗大　幾陣狂風雷暴 (18:50)

【18:05】天文台表示，位於珠江口的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港。

【09:05】天文台上午9時取消黃色暴雨警告信號。雷暴警告仍生效。與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港多處地區今早錄得約30毫米雨量。本港地區今日（18日）天氣預測：大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。日間最高氣溫約29°C。吹和緩至清勁西南風。

【07:00】天文台上午6時05分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

本港地區今日（18日）天氣預測大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上雨勢有時頗大。日間最高氣溫約30℃。吹和緩至清勁西南風。展望未來一兩日天氣仍然不穩定，有驟雨及狂風雷暴。本周中後期驟雨逐漸減少。（天文台）