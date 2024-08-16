「盈盈」誕龍鳳胎　今年已有9隻熊貓寶寶出生　一文睇今年出生大熊貓 (12:31)

早在今年6月，已經有最少4隻大熊貓寶寶搶閘出世。最早是在廣州長隆野生動物世界的大熊貓「萌萌」誕下雌性寶寶，成為中國大熊貓保護研究中心今年首隻熊貓媽媽，本文整理今年已經出生的熊貓寶寶資料，由於大部分熊貓未改名，所以暫時只稱呼大熊貓媽媽名字：

今年出生的大熊貓（熊貓媽媽名字/出生地）

．「盈盈」（香港）：8月15日誕下和「樂樂」的龍鳳胎寶寶，是首對香港出生的大熊貓，盈盈亦是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓。

．「萌萌」（廣州）：6月18日誕下雌性寶寶，是中國大熊貓保護研究中心2024年首隻熊貓媽媽。「萌萌」更是全球唯一大熊貓三胞胎，當中唯一雌性，一直備受關注。

．「好奇」（重慶）：6月28日誕下寶寶，是牠第二次產子。

．「盼青」（四川）：今年8月滿8歲的「盼青」，6月29日誕下雌性雙胞胎，是中國大熊貓保護研究中心本部，今年出生的首對大熊貓雙胞胎。

「武雯」（荷蘭）：旅居荷蘭的「武雯」在7月12日誕下兩寶寶，其中一隻出生不久不幸夭折，這是牠2020年初為人母後再度產子，牠今年8月滿11歲。

「喜豆」（四川）：「喜豆」7月17日誕下雙胞胎，今年9月滿18歲。（中新社／新華社）