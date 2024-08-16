失眠．短片示範｜中醫教3招改善失眠：十指梳頭、按百會穴、中脘穴 (09:12)

晚上難以入眠，熟睡時間短或夢多，註冊中醫陳嬿珺指出，以上情況在中醫角度均屬於失眠，她在本文短片講解及示範3個方法，可於臨睡前按百會穴、用十指梳頭，以及按中脘穴，有助改善失眠和睡眠質素。另外，若因晚間失眠致精神欠佳、記性差，建議日間可做「開天門」幫助提神。（採訪、拍攝及剪接：莊靜芝）相關熱點：天熱心火盛難安睡？中醫3食譜助好眠
●按百會穴
【做法】百會穴位於兩邊耳朵對上頭頂位置，按5下一組，重複做3組。
【功效】有助放鬆心情，改善失眠情況。
●十指梳頭
【做法】手指代替梳子，指尖放在頭頂，由前向後慢慢梳，10下為1組，循環做3組。
【功效】有助頭部經絡暢通，改善情緒緊張，幫助入眠。
注意：若頭部有外傷或患有頭顱疾病的人，則不建議做。
●按中脘穴
【做法】中脘穴位於肚臍對上四橫指的位置，按5下為一組，做3組。
【功效】紓緩胃部不適，改善因胃部不適而難以入眠的情況。
「開天門」有助日間提神
【做法】兩隻拇指置於眉中間印堂位置，垂直向上掃，10下為1組，循環做3組。
【功效】若因失眠導致精神欠佳或記憶力下降，早上按有助提神，令日間更有精神工作，同時有助改善晚間睡眠質素。
註：各人體質不同，如有疑問宜先諮詢註冊中醫或醫生意見。