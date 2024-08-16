失眠．短片示範｜中醫教3招改善失眠：十指梳頭、按百會穴、中脘穴 (09:12)

●按百會穴

【做法】百會穴位於兩邊耳朵對上頭頂位置，按5下一組，重複做3組。

【功效】有助放鬆心情，改善失眠情況。

●十指梳頭

【做法】手指代替梳子，指尖放在頭頂，由前向後慢慢梳，10下為1組，循環做3組。

【功效】有助頭部經絡暢通，改善情緒緊張，幫助入眠。

注意：若頭部有外傷或患有頭顱疾病的人，則不建議做。

●按中脘穴

【做法】中脘穴位於肚臍對上四橫指的位置，按5下為一組，做3組。

【功效】紓緩胃部不適，改善因胃部不適而難以入眠的情況。

「開天門」有助日間提神

【做法】兩隻拇指置於眉中間印堂位置，垂直向上掃，10下為1組，循環做3組。

【功效】若因失眠導致精神欠佳或記憶力下降，早上按有助提神，令日間更有精神工作，同時有助改善晚間睡眠質素。

註：各人體質不同，如有疑問宜先諮詢註冊中醫或醫生意見。