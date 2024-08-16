失眠｜天熱心火盛難安睡？中醫3食譜助好眠 (10:04)

常吃凍食或太飽礙睡眠質素

陳嬿珺補充，食得太多太飽、經常吃凍食凍飲，出現飽滯感或令胃部受寒，可影響睡眠質素。中醫認為「胃不和則臥不安」，建議減少進食分量，飲食盡量清淡一些、少吃凍食，有助改善失眠。以下針對心火盛、多汗、更年期的3種不同情況，提供3個食譜幫助安眠。

食譜一：百合蓮子粥（1至2人分量）

【材料】乾百合15克、蓮子（帶芯，水中泡發）15克、冰糖適量、大米100克、水1公升

【製法】將乾百合、米、蓮子一同放進鍋中熬煮。待米煮至軟後，加入冰糖。

【功效】清熱養陰、潤肺安神、清心去火。適合因心火盛，口乾及心情容易煩躁的人食用。

食譜二：酸棗仁粥（1至2人分量）

【材料】酸棗仁末15克、米100克、水1公升

【製法】先將米及水加入鍋中煮成粥，再加入酸棗仁末煮5分鐘即成。

【功效】養心安神、寧心止汗。適合心跳快、多汗的人食用。

註：由於酸棗仁有安眠功效，不適合兒童或青少年食用。

食譜三：大棗甘麥舒心茶

【材料】大棗10枚、小麥15克、甘草6克、合歡花5克、水適量

【製法】將所有材料加水放進鍋中煮沸後，改用小火煮5分鐘。冷卻後加入蜂蜜即成。

【功效】益氣健脾、寧心安神。適合正經歷更年期的人飲用，每天可飲一劑。