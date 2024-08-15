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葵芳新都會廣場寵物公園周六開放　短片率先睇毛孩玩樂設施 (17:39)

葵芳新都會寵物公園（拍攝、剪接：莊靜芝）

葵芳新都會廣場常設寵物公園「Pet Park」將於周六（17日）開幕，商場5樓空中花園將會化成毛孩放電好去處，場內設有多個玩樂裝置，包括獨木橋隧道、跳台跑道等，市民可帶毛孩免費暢玩。此外，4樓平台在8月17日至9月22日舉辦期間限定「寵愛夏日Bubble Paw-ty」，除了多個打卡位，周六起一連三個周末將有泡泡狂歡派對，消費滿指定金額即可與寵物玩泡泡。明報電子平台組記者昨日到訪寵物公園，以短片帶大家率先睇泡泡派對及毛孩玩樂設施。（拍攝、剪接：莊靜芝）

新都會廣場「Pet Park」常設寵物公園

日期：8月17日起
時間：上午10時至晚上10時
地點：葵芳新都會廣場L5平台

「寵愛夏日 Bubble Paw-ty」期間限定打卡位

日期：8月17日至9月22日
時間：上午10時至晚上10時
地點：新都會廣場L4平台
費用：免費

「泡泡狂歡派對」活動

日期：8月17、18、24、25、31日及9月1日（逢周末）
時間：下午3時至晚上7時（每節15分鐘）
地點：新都會廣場L4露天廣場
參加方法：The Point會員由即日起憑即日電子消費滿$300或以2000積分即可換領一節（每節名額10組包括主人及毛孩）

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