葵芳新都會廣場寵物公園周六開放　短片率先睇毛孩玩樂設施 (17:39)

葵芳新都會廣場常設寵物公園「Pet Park」將於周六（17日）開幕，商場5樓空中花園將會化成毛孩放電好去處，場內設有多個玩樂裝置，包括獨木橋隧道、跳台跑道等，市民可帶毛孩免費暢玩。此外，4樓平台在8月17日至9月22日舉辦期間限定「寵愛夏日Bubble Paw-ty」，除了多個打卡位，周六起一連三個周末將有泡泡狂歡派對，消費滿指定金額即可與寵物玩泡泡。明報電子平台組記者昨日到訪寵物公園，以短片帶大家率先睇泡泡派對及毛孩玩樂設施。（拍攝、剪接：莊靜芝）