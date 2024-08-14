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內地學校環保回收教育亂象　空牛奶盒、空筆芯成商品 (17:49)

「空牛奶盒162個42元包郵」，「空筆芯，需要私我」，內地網購平台湧現出售空牛奶盒及空筆芯的生意，這「商機」從何而來？

內地媒體報道，有學校以環保教育為由，要學生每個月收集及清潔空牛奶盒，再交到學校回收。儘管校方未有要求數量，稱是自願參與，卻成為家長間的比併。有家長為收集更多空牛奶盒，由平時的大瓶裝鮮奶，改買250毫升細盒裝牛奶；有家庭「全家上陣」飲牛奶，但一個月僅能儲到20個空牛奶盒，決定上網買現成的空牛奶盒。隨着有學校將回收牛奶盒與奬勵掛鈎，令家長們更積極「交貨」。

據內地二手平台顯示，100個空牛奶盒大約賣20元至30元（人民幣，下同）不等，部分標明為「學校收集牛奶盒」，賣家會將空牛奶盒剪開、洗乾淨及壓平，再紮成一疊疊出售。有賣家表示，開學前兩個月銷情最佳，每月可賣1.5萬至2萬個空牛奶盒。

除了空牛奶盒，在廣東有中學要求學生每星期最少交一支空筆芯，旨在每年招生講座展示予家長，證明學生的努力，「筆芯用得愈多，說明作業多；作業愈多，你的成績就會愈好」。倘學生不交筆芯，則會被扣分。

有內地媒體批評有關做法為「教育病」，不但增加學生負擔及家長焦慮，更會將教育變得形式主義，認為須扭轉亂象，並應強化學生體驗教育的過程。（澎湃新聞／鳳凰網）

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