美食博覽8月15日會展開鑼　搶1元鮑翅、1元德國鹹豬手【附票價優惠詳情】 (09:15)

美食博覽將於周四（15日）起一連五天在灣仔香港會議展覽中心舉行，同場亦會舉行「美與健生活博覽」及「家電．家居．博覽」，一張門票可以參觀三大購物展。美食博覽設有公眾館及尊貴美食區，持門票者加10元可進入尊貴美食區蒐羅多國美食，如法式紅酒鵝肝、澳洲黑邊鮑魚、新西蘭三文魚等。場內憑單一消費滿200元可參加抽獎。參展商亦推出限量優惠產品：1元鮑翅、1元德國鹹豬手、1元法式油封鴨髀。本文整合美食博覽精選產品優惠及票價優惠資訊。
美食博覽實用資訊
日期：8月15日至8月19日
時間：上午10時至晚上10時（8月19日提前至下午6時結束）
地點︰香港會議展覽中心
票價：30元（3歲或以下小童及65歲或以上的長者免費入場），持門票者加10元可進入尊貴美食區
日夜場票價優惠：入場費10元，只限8月15、16及19日中午12時前，或8月15、16、17及18日晚上6時後入場。
部分美食博覽優惠
1. 慢熬松茸濃湯鮑翅$1（原價$312，首日限量20盒） 天慧環球食品有限公司（1A-B06）
2. 原隻德國瑞士汁鹹豬手$1（原價$168，首日限量20盒） 天慧環球食品有限公司（1A-B06）
3. 法式油封鴨髀$1（原價$68，每日限量10隻） Gooday Productions Limited（1A-A26）
4. 脆肉鯇200g $1（原價$58，每日限量100份） 卓亞國際食品有限公司（1B-A22）
5. 雞胸午餐肉串$1（原價$15，每日限量40串） 營美健有限公司（3D-A25）
6. 日本尾西沖泡式即食飯糰$5（原價$33，每日限量20包） 金京發展有限公司（1A-B11）
7. 天龍五香肉丁$1（原價$21.9，每日限量20罐） 華豐國貨有限公司（1D-A28）
8. 爆笑榴蓮貓山王帶核果肉400gm $320/2包（原價$250/包，每日限量60盒） 滔然有限公司（3D-A16）
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