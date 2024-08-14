美食博覽8月15日會展開鑼　搶1元鮑翅、1元德國鹹豬手【附票價優惠詳情】 (09:15)

美食博覽將於周四（15日）起一連五天在灣仔香港會議展覽中心舉行，同場亦會舉行「美與健生活博覽」及「家電．家居．博覽」，一張門票可以參觀三大購物展。美食博覽設有公眾館及尊貴美食區，持門票者加10元可進入尊貴美食區蒐羅多國美食，如法式紅酒鵝肝、澳洲黑邊鮑魚、新西蘭三文魚等。場內憑單一消費滿200元可參加抽獎。參展商亦推出限量優惠產品：1元鮑翅、1元德國鹹豬手、1元法式油封鴨髀。本文整合美食博覽精選產品優惠及票價優惠資訊。