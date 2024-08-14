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AI智慧應用｜AI生成Sticker、影像、邀請卡　實測Microsoft Designer免費App功能【附教學】 (16:10)

日常和親友發信息，不時用到貼圖（sticker），有否想過用人工智能（AI）生成有趣貼圖？微軟免費AI平台Microsoft Designer在7月中推出，有圖形設計及影像編輯功能，設網頁版和手機應用程式（App）。本文實測App版，輸入中文描述，數分鐘便能生成貼圖、影像和邀請卡。

生成貼圖（sticker）

Microsoft Designer可生成貼圖，在App主頁「使用AI建立」欄目按「貼圖」後，描述想要的貼圖便可，如角色、動作和顏色等，App亦提供範例描述供參考，每次生成貼圖數量不等，約3至4個，生成步驟如下：
 

記者先後測試生成「熊貓」及「貓」的貼圖，兩次分別生成了4個成品。第一次要求生成「疲累的卡通熊貓，抱著枕頭」，成品均符合有關元素。不過，第二次要求生成「戴餐巾的貓看着果撻流口水」，成品均未能完全符合描述。詳情參見以下兩圖。

 

．生成影像

Microsoft Designer能生成黏土和水彩等不同風格圖像，作設計用途。步驟如下：

記者輸入「黏土風格的短髮女孩穿藍色上衣，捧着生日蛋糕吹蠟燭，色調柔和」描述後，AI生成的4張圖大致符合要求，惟個別成品欠缺了「吹蠟燭」或「捧着蛋糕」等元素。另外，AI自行生成燈泡或植物，使畫面更豐富。

生成的圖像會保存至「我的專案」中「產生的影像」，用戶點選後可進入編輯介面，添加文字，見下圖。
 

．生成邀請卡

使用Microsoft Designer生成邀請卡，可輸入活動時間、地點等資料，以及對畫面的要求，App亦提供範例描述供參考，步驟如下：
 

實測時，記者輸入描述：「邀請在8月20日星期二下午1時至7時，在屯門黃金海岸舉行海灘燒烤派對，畫面有海灘、燒烤爐和結他，色彩繽紛」，但沒就風格提出要求。Microsoft Designer生成了紙藝、圖案等風格的檔案，時間地點等資料準確，惟部分沒有「燒烤爐」、「結他」元素。另外，AI亦自行生成了「誠邀你參加」、「一起慶祝」等字句。

目前Microsoft Designer已開放給擁有微軟帳號的用戶免費使用，使用次數設每日限額，如付費訂閱Microsoft Copilot Pro，每日則可在Microsoft Designer享更多使用次數。

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